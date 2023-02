easyHotel ouvre une franchise à Madrid

L’Espagne est un marché très important pour easyHotel. Avec 31,7 millions de visiteurs enregistrés en 2021 et 84 millions en 2019, le pays ne dispose toutefois pas d’une offre d’hôtellerie économique significative. Notre enseigne a tout intérêt à saisir cette opportunité ! L’ouverture de l’easyHotel Madrid Centro Atocha renforce notre implantation dans le pays et concrétise un second partenariat avec Continuum Hotel Management, à la fois propriétaire, exploitant et franchisé.



Cette méthode a porté ses fruits à Málaga, nous sommes confiants quant aux futurs résultats de cette nouvelle franchise. Cette opération contribue au dynamisme du développement de notre enseigne.

» se réjouit Karim Malak, directeur général d’easyHotel dans un communiqué.Selon la stratégie de développement d’easyHotel, près de 20% des hôtels du groupe seront situés en Espagne.Le pays constitue une cible prioritaire pour l’enseigne. easyHotel va lancer la construction de deux nouveaux hôtels, à Valence et Barcelone, cette fois dans le quartier Ciutat Meridiana.Easyjet a aussi ouvert récemment un hôtel à Dublin et des implantations à venir à Paris-Aubervilliers et Zurich.