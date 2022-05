easyJet ne craint pas la flambée du pétrole

" Au second semestre, la capacité des vols de loisirs et des vols intérieurs sera supérieure à celle de 2019.



Il a été bien documenté que le secteur l'industrie connaît des problèmes opérationnels et, comme vous pouvez vous y attendre, nous nous sommes concentrés sur les mesures à prendre pour nous assurer que nous avons renforcé nos capacités opérationnelles, " a poursuivi le PDG.



Une pénurie de personnel qui a poussé le transporteur à réduire le nombre de sièges vendus par avion.



Au cours des ces 6 derniers mois, contrairement à ses concurrentes, la low cost ne souffre pas de la hausse du prix du pétrole.



Si le coût du carburant pour le premier semestre 2022 a été multiplié par 3 par rapport à 2021, cela est principalement dû.. à la démultiplication des capacités (+350%).



Le coût du carburant par siège a été de 14,10 euros, ce qui est inférieur de 20,8 % à celui de l'année dernière. En change constant, la réduction est même de 19,8 %.



Un résultat qui s'explique par une bonne couverture carburant qui arrive à échéance.