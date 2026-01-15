2026, l’année de la Zénitude pour le Cediv Travel Une soirée de vœux placée sous le signe du collectif, de l’énergie et de la confiance en l’avenir.

Le Cediv Travel a réuni partenaires et adhérents au Palacio Paris pour célébrer ses vœux 2026. Une soirée exceptionnelle, marquée par une fréquentation record, une énergie communicative, des échanges riches et une atmosphère chaleureuse. Un rendez-vous fédérateur, à l’image d’un réseau uni, vivant et résolument tourné vers l’avenir.



Une soirée placée sous le signe du partage et de la convivialité Cette soirée de vœux a été l’occasion, pour les adhérents et partenaires du CEDIV Travel, de se retrouver dans un cadre prestigieux et convivial. L’ambiance, à la fois élégante et décontractée, a immédiatement donné le ton : celui d’un moment de partage, de sourires et de proximité.

Les échanges ont été nombreux, spontanés et chaleureux, reflétant l’esprit du réseau. Une énergie collective palpable, renforcée par une participation record, est venue confirmer l’attachement des adhérents à leur groupement et à ses valeurs fondatrices.

Le « non-discours » inspirant de la présidente Temps fort de la soirée, le « non-discours » — ainsi qualifié avec humour par elle-même — d’Adriana Minchella, présidente du CEDIV Travel, a marqué les esprits. Tout sourire dehors, elle a pris la parole pour évoquer l’avenir du réseau, ses objectifs, les chiffres clés ainsi que les temps forts de l’année écoulée.

Un moment sincère, direct et inspirant, loin des codes traditionnels, qui a permis de rappeler la dynamique positive du CEDIV Travel et la vision portée collectivement. Plus qu’une allocution, cette prise de parole a renforcé le sentiment d’appartenance et la confiance partagée dans l’avenir.

Un collectif uni, vivant et en mouvement Ce qui a profondément marqué cette soirée, au-delà des discours et des annonces, c’est l’ambiance générale : cette sensation très forte que le CEDIV Travel est un réseau vivant, uni et en mouvement.

Après avoir remercié les adhérents venus de toute la France, et même des Antilles, ainsi que les administrateurs, les représentants régionaux et l’ensemble de l’équipe, la présidente a tenu à souligner la force du collectif. Une force qui repose sur l’engagement, la solidarité et la participation active de chacun.

Cap sur la convention annuelle 2026 La soirée a également été l’occasion de rappeler un rendez-vous majeur à venir : la prochaine convention annuelle du CEDIV Travel, qui se tiendra du 16 au 19 juin 2026, à bord du Club Med 2, pour un itinéraire entre Nice et Ajaccio.

Un cadre exceptionnel pour un temps fort stratégique, placé une nouvelle fois sous le signe de la convivialité, de l’échange et de la construction collective.

Une leçon de Zénitude appliquée Belle démonstration brillamment réussie : lorsque le collectif est uni, tout devient possible. Dans un contexte économique et sociétal parfois anxiogène et déprimant, le CEDIV Travel a offert une véritable leçon de Zénitude appliquée.

Une philosophie assumée pour 2026, portée par l’optimisme, la cohésion et la confiance, et incarnée par un réseau qui avance ensemble, avec sérénité et détermination.

L’esprit Cediv Travel, un modèle coopératif au service des agences Fondé sur un modèle coopératif unique dans le paysage du tourisme français, le CEDIV Travel rassemble aujourd’hui des agences de voyages indépendantes partageant une même vision du métier : celle d’un tourisme fondé sur la proximité, la solidarité et l’intelligence collective.

Le réseau s’appuie sur une gouvernance participative, où chaque adhérent est à la fois acteur et décisionnaire. Cette organisation favorise l’échange de bonnes pratiques, l’accompagnement au quotidien et la mise en commun de moyens au service de la performance des agences.

Au-delà des outils, des accords commerciaux et des actions de formation, le CEDIV Travel revendique avant tout un esprit de réseau : celui d’un collectif uni, engagé et humain, où la réussite individuelle passe par la réussite collective.

Dans un environnement économique en constante évolution, le CEDIV Travel se positionne comme un partenaire durable pour les entrepreneurs indépendants, en les accompagnant avec exigence, proximité et bienveillance.

