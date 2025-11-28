Les Cédiviens en Égypte : un éductour immersif au cœur de la destination avec Travel Evasion Le Cediv Travel participe au Pharaoh Tour 2025 et confirme son engagement pour une Égypte qualitative, maîtrisée et inspirante.

Invités par Travel Evasion, cinq adhérents du CEDIV Travel ont participé, du 6 au 10 décembre, au Pharaoh Tour 2025 en Égypte. Cet éductour XXL, réunissant près de 150 agents de voyages venus de toute la France, s’est imposé comme un événement de référence pour les professionnels du tourisme. Entre montée en gamme, immersion culturelle et organisation exemplaire, ce famtrip d’exception a permis de consolider l’image de la destination Égypte et de démontrer la solidité du savoir-faire de Travel Evasion.



Rédigé par Richard SOUBIELLE le Mercredi 17 Décembre 2025

Une organisation et un accueil irréprochables Le succès de ce Pharaoh Tour 2025 repose avant tout sur une organisation sans faille, pensée dans les moindres détails, depuis la préparation du voyage jusqu’à l’encadrement des participants tout au long du séjour. Chaque étape, chaque transfert et chaque visite ont été orchestrés avec rigueur et fluidité, offrant aux agents de voyages une expérience professionnelle à la fois sécurisante et inspirante.



La direction de Travel Evasion, incarnée par Patrick et Bruno Abenin, s’est distinguée par sa présence constante et sa grande disponibilité. Accessibles, proches des participants et à l’écoute, ils ont su instaurer un climat de confiance, tout en affirmant leur volonté d’apporter une réelle valeur ajoutée à la destination Égypte. Cette approche humaine et engagée traduit une vision claire : accompagner durablement les agences de voyages dans la commercialisation de produits fiables, qualitatifs et différenciants.

Des produits haut de gamme et des expériences inédites Moment central de ce famtrip, la croisière sur le Nil entre Louxor et Assouan a parfaitement illustré la montée en gamme opérée par Travel Evasion. À bord des bateaux 5 étoiles Nile Azur et Da Vinci, les participants ont alterné navigation, visites culturelles majeures et temps de repos, dans un confort optimal.

Entièrement rénovés, modernes et élégants, ces bateaux symbolisent l’excellence de la formule « maison » du tour-opérateur. Le niveau de prestation, la qualité du service francophone et l’attention portée aux détails ont été unanimement salués par les agents de voyages présents, confirmant l’attractivité de ces produits premium pour la clientèle française.

Parmi les temps forts du programme figurent notamment :

• la visite de la Vallée des Rois

• le temple de Louxor

• la visite nocturne du temple de Kom Ombo

• le temple de Philae

• un déjeuner exclusif sur l’île privée Mango à Assouan

Le Pharaoh Tour 2025 s’est également distingué par des expériences rares et exclusives, telles qu’une soirée privée exceptionnelle avec dîner dans le cadre majestueux du temple de Ramsès III à Medinet Abou, sur la rive gauche de Louxor, ainsi que la visite du Grand Musée Égyptien et du plateau de Gizeh au Caire.



Une immersion culturelle enrichissante pour les professionnels Au-delà des visites, le contenu historique et culturel du voyage a été renforcé par une conférence animée par Pierre Hawawini. Cette intervention a permis d’approfondir la compréhension de la civilisation égyptienne et d’apporter aux professionnels du voyage des clés essentielles pour appréhender l’Égypte moderne.

Cette approche pédagogique constitue un véritable atout pour les agents de voyages, leur permettant de mieux répondre aux attentes des clients français, de lever les éventuelles appréhensions et de valoriser la destination avec expertise et assurance lors de la vente.

Un partenariat fort et une structure performante Travel Evasion s’appuie depuis de nombreuses années sur son réceptif local exclusif Tarot Tours Garranah. Propriétaire des bateaux de croisière et de plusieurs établissements hôteliers, ce partenaire stratégique garantit une parfaite maîtrise de la chaîne de production sur place.

Avec plus de 60 guides francophones égyptologues permanents, la structure assure un haut niveau de prestation, une grande réactivité opérationnelle et une qualité de service constante. Des éléments essentiels pour sécuriser la destination Égypte et offrir aux agences de voyages des produits fiables et parfaitement maîtrisés.

Des retours unanimes et des perspectives affirmées Le Pharaoh Tour 2025 a reçu des éloges unanimes de la part des participants. Les agents de voyages évoquent « une expérience magique », « une organisation exceptionnelle » ou encore « une valeur sûre », des qualificatifs qui reviennent régulièrement dans les bilans de ce famtrip.

Des personnalités du secteur, telles que Valérie Boned, présidente des Entreprises du Voyage, ou Emmanuel Toromanof, secrétaire général de l’APST, ont également salué la qualité de l’immersion culturelle, la maîtrise logistique et l’organisation exemplaire du voyage.

En faisant confiance à Travel Evasion, numéro un du tourisme français en Égypte, le CEDIV Travel confirme son engagement à proposer à ses adhérents des expériences immersives de haut niveau, adaptées aux attentes du marché. Une collaboration placée sous le signe de la qualité, de l’innovation, de la proximité et de la réactivité, avec un objectif clairement affiché pour 2026.

