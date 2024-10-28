Le Cediv Travel s’engage aux côtés d’ATR : trois jours pour repenser le tourisme de demain Un réseau mobilisé autour de la RSE et des partenariats à impact positif

En ce début de semaine, le Cediv Travel a pris part au séminaire annuel d’ATR – Agir pour un Tourisme Responsable – organisé à Malaucène, au cœur du Vaucluse. Pendant trois jours, voyagistes, réceptifs, distributeurs et partenaires ont été réunis pour réfléchir ensemble à l’avenir du tourisme et aux conditions nécessaires pour en faire une activité durable, équilibrée et respectueuse des territoires. Un rendez-vous majeur auquel le Cediv Travel, représenté par Fanny Cuzin et Sylvie Da Silva-Jarzaguet, a participé avec enthousiasme.



Rédigé par Cediv Travel – Communication / RSE le Vendredi 28 Novembre 2025

Un engagement RSE confirmé et partagé Depuis plusieurs années, le Cediv Travel fait de la Responsabilité Sociétale et Environnementale un axe stratégique structurant. Le séminaire ATR fut l’occasion de réaffirmer cette orientation et de l’inscrire dans une dynamique collective. Car au-delà des valeurs, il s’agit pour le groupement de traduire l’engagement en actions concrètes : accompagnement des agences, sensibilisation lors des conventions, organisation de voyages d’étude responsables, intégration de critères durables dans les partenariats…

Pour nos deux représentantes, venir à Malaucène revenait à porter la voix d’un réseau convaincu que les transformations du secteur doivent se faire dans l’échange, l’exemple et la coopération.

Trois jours d’échanges, d’idées et d’inspiration Le programme dense du séminaire a alterné plénières, ateliers collaboratifs, interventions d’experts et temps de travail thématiques.

Le support officiel du séminaire met en lumière cette diversité : moments de réflexion en grand groupe, mises en commun sur table ronde, et ateliers où acteurs de différents horizons ont construit ensemble des propositions.



Ces formats ont permis :



● d’exposer les nouveaux enjeux liés au climat, aux mobilités et à l’évolution des comportements ;

● de questionner la façon dont les professionnels accueillent, conçoivent ou promeuvent les voyages ;

● de réfléchir à la cohérence entre ambitions, pratiques et discours ;

● d’examiner les perspectives d’un tourisme qui ne se contente plus d’être « durable », mais qui doit être utile aux territoires et vertueux pour l’ensemble des parties prenantes.



Les interventions ont apporté un éclairage précieux sur les transitions en cours : adaptation des destinations, montée des exigences des voyageurs, évolution nécessaire des modèles économiques, mais aussi nouvelles tensions et paradoxes du secteur. Loin d’être théoriques, ces temps ont permis de nourrir les échanges et de structurer les différents ateliers.

Le Cediv Travel, force de proposition Au cours des sessions collaboratives, le Cediv Travel a pu partager ses retours d’expérience, notamment issus :



● de ses conventions, devenues des espaces d’expérimentation et de sensibilisation RSE ;

● de ses Famtrips, conçus pour valoriser des pratiques locales et responsables ;

● de l’accompagnement continu qui permet aux adhérents d’adopter des réflexes plus durables dans leur quotidien professionnel.



Ces contributions ont enrichi les discussions, et plusieurs participants ont souligné l’intérêt de démarches portées par un réseau de distributeurs. Lorsque des actions sont testées à l’échelle d’un groupement comme le Cediv Travel, elles deviennent ensuite réplicables, ce qui favorise une diffusion naturelle au sein de l’écosystème.

Les échanges ont permis de faire émerger des idées pour améliorer les relations entre distributeurs, producteurs et partenaires institutionnels, avec une ambition commune : construire des collaborations plus équilibrées, plus transparentes et plus durables.

Un workshop placé sous le signe du territoire L’une des spécificités du séminaire fut l’organisation d’un workshop dédié aux socio-professionnels du Vaucluse.



L’objectif : renforcer les liens entre acteurs nationaux et acteurs locaux, rappeler l’importance de travailler avec des partenaires qui connaissent intimement leur territoire, et mettre en valeur l’offre diversifiée de la région.



Pour le Cediv Travel, ce temps fut particulièrement intéressant :



● il a permis d’explorer de nouvelles idées d’expériences à promouvoir auprès des agences ;

● il a ouvert la voie à de potentielles collaborations autour d’un tourisme plus ancré dans l’authenticité ;

● il a démontré que la transition durable passe aussi par la mise en avant d’acteurs engagés localement.

Parce que le tourisme responsable, c’est aussi l’humain Les trois journées ont aussi été rythmées par des moments plus informels, essentiels à la cohésion et à la construction collective. La convivialité, les discussions passionnées et les échanges spontanés ont occupé une place centrale dans la dynamique du séminaire.



Ces instants ont permis de créer un climat propice à la confiance, indispensable pour aborder un sujet aussi vaste et parfois complexe que la transformation du tourisme. S’engager ensemble suppose d’abord de se comprendre, se respecter et se rencontrer.

Une immersion au cœur d’un territoire inspirant Le séminaire fut également une parenthèse pour (re)découvrir les richesses du Vaucluse.

Entre vignes dorées, patrimoine préservé, rencontres avec les acteurs locaux et découvertes culturelles, les participants ont pu ressentir ce que signifie un tourisme qui met en valeur un territoire plutôt qu’il ne l’exploite.

Cette immersion a servi de fil rouge : comment imaginer un tourisme plus vertueux si l’on ne prend pas le temps de comprendre ce qui fait la singularité de chaque lieu ?

Un séminaire qui ouvre la voie En participant à ces trois jours d’échanges, le Cediv Travel confirme sa volonté de s’inscrire dans un tourisme à impact positif, au-delà des labels et des déclarations d’intention.

Ce séminaire a ouvert de nouvelles perspectives, posé des questions essentielles et dessiné les contours d’une transition plus collective, où chaque acteur — quel que soit son rôle dans la chaîne touristique — peut contribuer et faire évoluer les pratiques.



L’avenir du tourisme se construira dans la nuance, la coopération et l’engagement. À Malaucène, une certitude s’est imposée : un tourisme responsable ne se décrète pas. Il se construit ensemble, avec conviction, méthode et humilité.

Contact Fanny Cuzin

Responsable communication



Email :

Téléphone : 04 67 35 89 80



