L’équipe du CEDIV TRAVEL découvre le navire Renaissance de la Compagnie Française de Croisières

Profitant du positionnement à Marseille pour sa campagne hiver 2024/2025, CFC (Compagnie Française de Croisières) a invité les adhérents du CEDIV TRAVEL Sud à découvrir le Renaissance.

Rédigé par Richard SOUBIELLE le Vendredi 25 Octobre 2024

Une soirée sous le signe de l'élégance et de la convivialité Le navire, dont la Vice-Présidente du CEDIV TRAVEL, Anne-Sophie Le Carpentier, est la marraine, connaît un vif succès parmi nos compatriotes. Ils apprécient les programmes et les itinéraires séduisants qui s'enchaînent chaque saison au départ de Marseille et du Havre.



Les retours des clients et les commentaires très positifs soulignent la qualité des services, la présence d'un personnel en grande partie francophone (notamment des Mauriciens), ainsi que la variété et la qualité des repas. De manière générale, l'ambiance "à la française", à la fois élégante et décontractée, est particulièrement appréciée.



Des animations de qualité rythment les soirées à bord, ajoutant une touche supplémentaire à l'expérience des croisiéristes. Le Renaissance se distingue comme un produit de croisière de dimension humaine et "Made in France".



Cet événement a été l'occasion pour toute l'équipe des permanents du siège d'accompagner la Présidente Adriana Minchella à Marseille, et de surprendre les adhérents en les accueillant à leur arrivée à bord.



La soirée fut conviviale et studieuse. Nul doute que cette initiative contribuera à dynamiser les ventes et à renforcer le partenariat déjà fructueux entre CFC et le CEDIV TRAVEL.



Lu 114 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Un nouveau conseil d'administration pour le CEDIV TRAVEL Bon sang ne saurait mentir ! Un nouveau partenariat entre CEDIV TRAVEL & MyBakup