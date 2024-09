Bon sang ne saurait mentir !



Rédigé par Richard SOUBIELLE le Vendredi 13 Septembre 2024

Félicitations à nos champions ! C’est le cas de Louis Bourdon, un jeune nageur du club d’Aquavole et au NOF de Frontignan qui a terminé en août, vice-champion du Monde Junior aux championnats mondiaux en Australie.



Plusieurs épreuves, en mer et en bassin, ont consacré le jeune nageur.



Une somme de travail incroyable, des efforts permanents, de la pugnacité, une volonté hors du commun pour ce jeune garçon qui a eu le bonheur de réaliser son rêve le plus fou.



Belle collection de breloque, puisqu’il termine avec deux médailles d’argent et une de bronze.





Le CEDIV TRAVEL est très fier de ce palmarès incroyable d’autant plus qu’il s’avère être le fils de Sandrine qui assume la direction du CEDIV Solo une création du groupement qui permet aux adhérents gérants de petites structures de pouvoir faire face au surcroît de travail, à des indisponibilités prolongées voire profiter de quelques jours de détente pour souffler un peu.



Sandrine n’est rien de moins que la vice-championne du Monde, en 2023, de nage en eau libre.



Voilà une famille qui symbolise les valeurs du sport et les qualités inhérentes aux athlètes de haut niveau : travail acharné, volonté de fer, détermination à toute épreuve et esprit d’équipe.



De très beaux exemples pour l’ensemble des adhérents du groupement d’indépendants qui sont autant de qualité que les managers cultivent dans leurs entreprises pour réussir leurs parcours et valoriser leurs activités.



Discipline et dévouement deux qualités à cultiver et à chérir pour réussir professionnellement dans un métier de services.



Avec toute notre admiration !



