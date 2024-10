Le CEDIV TRAVEL s'associe à Double Sens pour promouvoir des voyages responsables et authentiques

Dans la logique de ses engagements RSE concernant la planète et les gens, le CEDIV TRAVEL se devait d'offrir à ses adhérents une manière fiable de proposer des voyages responsables.



Rédigé par Richard SOUBIELLE le Lundi 28 Octobre 2024

Le CEDIV TRAVEL partenaire de Double Sens Depuis sa convention en 2023 en Sicile, suite à des contacts approfondis avec Jean-Pierre Nadir, propriétaire de Fairmoove (plateforme B2C de tourisme responsable), un projet de collaboration s’est formé entre le réseau et le groupe de l’entrepreneur.



Fin 2022, Fairmoove a fait l’acquisition de Double Sens, et cette année, lors du Convenc’ Tour 2024 en Guadeloupe, ce nouveau partenariat a été présenté, offrant aux adhérents du CEDIV TRAVEL une solution de Voyages Responsables, Durables et Authentiques. Double Sens est un voyagiste très engagé, créateur de voyages alternatifs et équitables, cofondé en 2006 par Antoine Richard (3 millions d’euros en 2023). Il défend un concept abouti de voyages ayant un fort impact social sur les populations locales, favorisant des rencontres authentiques et des échanges en participant à la vie des communautés visitées, tout en renouant avec la nature. Chaque séjour inclut la prise en compte de l’impact carbone et une contribution à la neutralité carbone est comprise dans le prix.



Facilités d’accès et accompagnement personnalisé Une vingtaine de destinations en Asie, Amérique du Sud, Afrique, au Moyen-Orient et en Europe constituent une offre séduisante pour des groupes de moins de 10 participants, offrant un « double sens » à leurs découvertes. Pour faciliter l’accès aux disponibilités du voyagiste et proposer une procédure de réservation simple, rapide et fiable, les relations entre Fairmoove, CEDIV TRAVEL et ORCHESTRA ont permis à Double Sens de présenter son offre via une plateforme connectée avec un traitement comptable et administratif automatisé, opérationnelle dès le dernier trimestre 2024.



Une série de formations spécifiques (CEDIV’Formation) est également en préparation pour donner aux adhérents les clés du concept « Double Sens ». Comme l’a résumé Antoine Richard, également président d’ATR (Agir pour un Tourisme Responsable) : « En cassant les codes du tourisme traditionnel, nous souhaitons prouver qu’on peut vivre le voyage plutôt que le consommer. Chaque jour, notre équipe et nos réceptifs aux quatre coins du globe s’attellent à tenir une promesse commune : mettre l’humain au cœur de nos voyages. »



Lu 159 fois Notez

Dans la même rubrique : < > L’équipe du CEDIV TRAVEL découvre le navire Renaissance de la Compagnie Française de Croisières Un nouveau conseil d'administration pour le CEDIV TRAVEL Bon sang ne saurait mentir !