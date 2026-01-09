Les chiffres parlent : une croissance solide pour le Cediv Travel en 2025

Des indicateurs commerciaux nettement orientés à la hausse
Malgré le départ de quelques agences adhérentes en juin, l’arrivée de nouveaux entrants — notamment des agences ex-Univermair — ainsi que de nouveaux adhérents ont non seulement compensé ces sorties, mais également contribué à dynamiser les performances globales du réseau au 31 décembre 2025.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes et confirment la solidité du modèle Cediv Travel.
Comparatif décembre 2025 / décembre 2024
• Nombre de devis : +35,62 %
• Chiffre d’affaires des réservations : +13,62 %
Ces résultats traduisent une activité commerciale soutenue en fin d’année, tant en volume qu’en valeur.
Une progression annuelle significative
Sur l’ensemble de l’exercice, la tendance se confirme avec une progression marquée entre 2024 et 2025.
Comparatif année 2025 / année 2024
• Nombre de devis : +50,80 %
• Chiffre d’affaires des réservations : +16,60 %
Cette évolution témoigne d’une utilisation plus intensive et plus efficace des outils du groupement, ainsi que d’une meilleure transformation commerciale au sein des agences adhérentes.
Des leviers clairement identifiés
À ces résultats commerciaux encourageants, obtenus dans un climat devenu plus tendu à partir du second trimestre, s’ajoutent plusieurs facteurs explicatifs déterminants.
Parmi les causes exogènes identifiées :
• Une meilleure appropriation des outils proposés par le réseau aux agences, à la suite de formations régulières organisées en visioconférence ou en présentiel au siège de Béziers.
• Une montée en puissance de l’outil NOÉ, de plus en plus utilisé par les adhérents, qui ont pleinement compris les bénéfices d’un usage systématique pour l’établissement des devis et la gestion des réservations.
Cet outil s’impose ainsi comme structurant, au cœur de la performance commerciale du réseau.
Une dynamique collective tournée vers 2026
L’équipe du Cediv Travel se félicite de ces résultats encourageants, qui viennent valider les actions menées tout au long de l’année. En 2026, le groupement entend poursuivre et renforcer ses efforts en matière de promotion, d’accompagnement et de formation.
Cette dynamique sera relayée sur le terrain par les représentants régionaux, au plus près des adhérents, dans l’ensemble des régions. L’objectif est clair : consolider les bonnes pratiques, accompagner la montée en compétences des agences et continuer à faire de NOÉ un levier central de performance et de croissance durable.
Contact
Fanny Cuzin : Responsable communication.
- Email : fanny.cuzin@cediv.fr
- Téléphone : 04 67 35 89 80
- Réseaux sociaux : https://www.linkedin.com/company/cediv-travel
