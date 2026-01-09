Les chiffres parlent : une croissance solide pour le Cediv Travel en 2025

À ces résultats commerciaux encourageants, obtenus dans un climat devenu plus tendu à partir du second trimestre, s’ajoutent plusieurs facteurs explicatifs déterminants.



Parmi les causes exogènes identifiées :



• Une meilleure appropriation des outils proposés par le réseau aux agences, à la suite de formations régulières organisées en visioconférence ou en présentiel au siège de Béziers.

• Une montée en puissance de l’outil NOÉ, de plus en plus utilisé par les adhérents, qui ont pleinement compris les bénéfices d’un usage systématique pour l’établissement des devis et la gestion des réservations.



Cet outil s’impose ainsi comme structurant, au cœur de la performance commerciale du réseau.