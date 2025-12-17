Le Cediv Travel honoré : Adriana Minchella élevée au grade de Chevalier de la Légion d’honneur

Laissons le mot de la fin à certains adhérents et partenaires, dont les témoignages traduisent l’impact humain et professionnel d’Adriana Minchella :



« Tu fais les choses avec le cœur et ça se ressent. Grâce à toi, je me suis sentie utile, valorisée et reconnue. Tu as pris le temps de me connaître sans jamais rien attendre en retour, simplement parce que c’est ta nature de donner, d’écouter et de soutenir. Tu ne fais aucune distinction entre les gens, quel que soit leur rang social. »



« Cette distinction te revient pleinement, et en même temps elle rejaillit naturellement sur tout ce que tu représentes et tout ce que tu as construit avec et pour les autres. »



« Toutes nos félicitations pour ce parcours élogieux, exceptionnel et surtout inspirant. »



« Toutes mes félicitations pour cette distinction si méritée. Ton parcours et ton engagement sont une véritable source d’inspiration. Fière de faire partie du collectif que tu as fondé. »



« Recevoir la Légion d’honneur est quelque chose d’extraordinaire. Et en même temps, venant de toi, cela paraît presque évident tant ton engagement, ton exigence et ta générosité sont constants. »