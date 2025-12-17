Le Cediv Travel honoré : Adriana Minchella élevée au grade de Chevalier de la Légion d’honneur

Une reconnaissance historique pour une dirigeante engagée
Cette nomination à la Légion d’honneur vient saluer bien plus qu’un parcours professionnel. Elle reconnaît une femme de convictions, dont l’exigence, la droiture, la générosité et le sens du collectif ont profondément marqué le secteur du tourisme. À la tête du Cediv Travel, Adriana Minchella incarne depuis de nombreuses années un leadership fondé sur l’écoute, la proximité et l’engagement sincère au service des autres.
Cette distinction rejaillit naturellement sur l’ensemble de ses collaborateurs, sur l’équipe des permanents du siège et sur chaque adhérent du réseau. Les très nombreux messages reçus témoignent de la sympathie, de la reconnaissance et de l’attachement que chacun porte à cette leader charismatique, fédératrice et profondément humaine.
Une femme d’influence au service des entrepreneurs indépendants
Défenderesse acharnée des petits entrepreneurs indépendants, Adriana Minchella s’est imposée comme une voix forte et respectée du secteur. Elle est aujourd’hui la seule femme du tourisme, cheffe d’entreprise, à être distinguée par cette prestigieuse décoration, soulignant la singularité et la portée de son engagement.
À travers cette reconnaissance nationale, c’est également toute une vision du tourisme qui est saluée : celle d’un modèle coopératif fondé sur la solidarité, la responsabilité et l’intelligence collective. Une vision qu’elle porte avec constance et détermination au sein du CEDIV Travel.
Un message fort adressé aux femmes du secteur
Dans son message de remerciements, Adriana Minchella a tenu à partager cette distinction avec celles et ceux qui l’accompagnent au quotidien. Une prise de parole sincère et inspirante, adressée en particulier aux femmes de l’industrie touristique :
« Cette distinction, je ne la reçois pas “toute seule”. Je la partage, parce qu’elle dit quelque chose d’un travail collectif : celui de femmes engagées, qui se battent au quotidien pour faire vivre notre métier. Et je veux le redire clairement : une coopérative n’existe que s’il y a des coopérateurs. Le Cediv Travel, ce n’est pas une structure au-dessus des femmes et des hommes qui la font vivre : c’est vous. Vos choix, votre participation, votre solidarité, votre fidélité, et la confiance que vous me témoignez. »
Des mots forts, à l’image de son engagement, qui résonnent largement au sein du réseau et bien au-delà.
Des témoignages unanimes de reconnaissance et d’admiration
Laissons le mot de la fin à certains adhérents et partenaires, dont les témoignages traduisent l’impact humain et professionnel d’Adriana Minchella :
« Tu fais les choses avec le cœur et ça se ressent. Grâce à toi, je me suis sentie utile, valorisée et reconnue. Tu as pris le temps de me connaître sans jamais rien attendre en retour, simplement parce que c’est ta nature de donner, d’écouter et de soutenir. Tu ne fais aucune distinction entre les gens, quel que soit leur rang social. »
« Cette distinction te revient pleinement, et en même temps elle rejaillit naturellement sur tout ce que tu représentes et tout ce que tu as construit avec et pour les autres. »
« Toutes nos félicitations pour ce parcours élogieux, exceptionnel et surtout inspirant. »
« Toutes mes félicitations pour cette distinction si méritée. Ton parcours et ton engagement sont une véritable source d’inspiration. Fière de faire partie du collectif que tu as fondé. »
« Recevoir la Légion d’honneur est quelque chose d’extraordinaire. Et en même temps, venant de toi, cela paraît presque évident tant ton engagement, ton exigence et ta générosité sont constants. »
Fanny Cuzin : Responsable communication.
- Email : fanny.cuzin@cediv.fr
- Téléphone : 04 67 35 89 80
- Réseaux sociaux : https://www.linkedin.com/company/cediv-travel
