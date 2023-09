Le CEDIV performe !

Le dernier rapport des ventes du groupement CEDIV TRAVEL chez TUI montre plusieurs points notoires qui ont valu au groupement des félicitations et des encouragements pour poursuivre ses efforts dans ce partenariat dynamique.



Vendredi 29 Septembre 2023

Une très forte participation des agences aux séances de formation À noter, tout d’abord, un taux de participation très important aux séances de vidéo-formation proposées au cours des 8 premiers mois de l’année 2023. Un record parmi les réseaux clients des interlocuteurs.



Puis une croissance soutenue du volume d’affaire démontrant un taux de conversion extrêmement important.





La synergie site CEDIV TRAVEL / Espace Pro TUI Cette performance a une explication: Une parfaite synergie entre le comparateur intégré dans l’outil de réservation du CEDIV TRAVEL - généré à partir des données d’ORCHESTRA - et après vérification et sélection du produit, la réservation sur l’Espace Pro TUI (taux d’utilisation par les agents du réseau CEDIV Travel : 78%).



Autre point intéressant la dynamique qui s’opère entre l’outil de pilotage des ventes Loisirs du CEDIV TRAVEL qui fait remonter , mensuellement chez chaque adhérent, les ventes réalisées et réglées à travers la Centrale des Règlements de Sélectour (CRF) qui sont comparés à ceux enregistrés directement dans l’outil d’analyse du TO: Power Bi.





Une collaboration dynamique et stimulante Une manière de travailler qui crée de la stimulation et un vrai pilotage des résultats pour atteindre les objectifs fixés.



Sur ces bases très constructives les partenaires réfléchissent à des actions encore plus concertées pour atteindre des objectifs ambitieux.



