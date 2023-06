Comment est la météo à Helsinki selon les mois ?

Comme en automne, cette saison vous permet de profiter des matinées encore fraîches. Toutefois, le printemps figure parmi les meilleures périodes pour visiter la capitale de la Finlande. Les milieux de journées présentent un climat agréablement doux, malgré quelques coups de froid à l’horizon.Pour en savoir plus sur la bonne période pour aller à Helsinki, voici la météo locale selon les mois :En janvier, la fréquentation touristique est moindre parce que ce mois est pratiquement dominé par le froid. Les températures varient entre -4 °C et 0 °C et les précipitations moyennes sont de 42 mm, réparties sur 11 jours.Les températures continuent de descendre lors de cette période. Elles oscillent autour de -6 °C à -1 °C, ce qui présente un climat froid en février à Helsinki. Les précipitations moyennes vont jusqu’à 35 mm, pour 21 jours sans pluie.En mars, les températures commencent à franchir la barre de 0 °C. Ce mois permet aux touristes d’envisager un séjour dans la ville. Les précipitations moyennes enregistrées sont de 32 mm, réparties sur 9 jours.Le mois d’avril marque le début des meilleures périodes pour visiter Helsinki. Même si les températures sont encore de 1 °C à 5 °C, l’ensoleillement s’élève jusqu’à 7 jours durant cet intervalle, avec des précipitations moyennes de 33 mm, réparties sur 10 jours.En mai, les températures oscillent entre 6 °C à 11 °C. Même si elles sont encore basses, l’ensoleillement devient de plus en plus important. Les précipitations, quant à elles, sont de 30 mm, réparties sur 7 jours.Les vacances d’été à Helsinki commencent à partir de mi-juin. Les températures reviennent à hauteur de 11 °C à 16 °C, suffisamment agréables pour une balade en journée. Les précipitations enregistrées durant ce mois sont de 51 mm, pour une vingtaine de jours sans pluie.En juillet, les températures moyennes sont de 17 °C, avec une minimale de 15 °C et une maximale de 20 °C l’après-midi. Autrement dit, les journées restent agréables et ensoleillées. Les visiteurs peuvent en profiter pour s’évader dans la ville.Les températures durant le mois d’août à Helsinki sont susceptibles de varier entre 15 °C le matin et 19 °C l’après-midi. Les précipitations moyennes enregistrées sont de 65 mm, réparties sur 10 jours.En septembre, les températures commencent à redescendre, avec une minimale de 10 °C et une maximale de 14 °C. Les précipitations au cours de ce mois sont de 46 mm, pour environ 21 jours sans pluie.En octobre, le froid commence à s’installer et les neiges recouvrent les paysages. Les températures moyennes indiquées sont basses, de 5 °C à 9 °C, mais l’ensoleillement reste encore important. Les journées sont pluvieuses avec des précipitations de 73 mm, réparties sur 8 jours.Les températures redeviennent fraîches en novembre et varient entre 1 °C et 4 °C. Les précipitations enregistrées sont de 59 mm, réparties sur 14 jours. Le mois de décembre présente des températures allant jusqu’à -3 °C. Il fait donc très froid, avec des précipitations moyennes de 48 mm, pour 15 jours sans pluie.