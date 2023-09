13 Administrateurs CEDIV TRAVEL dans les Comités en Région des EDV

Le groupement démontre son grand intérêt pour le devenir de la profession dans son ensemble et de l’activité des agences de voyages en particulier.



Ces engagements sont la preuve que bon nombre d’adhérents, au contact de la charismatique présidente Adriana Minchella, souhaitent donner de leur temps et partager leur vision sur les évolutions de nos métiers, de la législation et des relations clients.



Comme l’affirme la devise du groupement “Seul on va vite, ensemble on va loin”



Souhaitons bonne route à ces 13 administrateurs.