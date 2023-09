Bâtir, plutôt que subir

La formule est belle et pourrait être complétée par la citation d’Antoine de St Exupéry “un objectif sans plan s’appelle un vœu“ pour bien comprendre.

Rédigé par Richard SOUBIELLE le Vendredi 22 Septembre 2023

Des outils performants pour prendre des décisions éclairées Tout manager aujourd’hui a besoin d’outils performants pour prendre des décisions éclairées et anticiper de façon la plus juste possible sur les situations qui se présentent ou assurer les résultats nécessaires à sa performance, celle de son groupement, celle demandée par ses partenaires.



Un réseau se doit de connaître très précisément les performances de chacun de ses membres afin de vérifier si les résultats réalisés sont bien en ligne avec les engagements pris auprès des divers fournisseurs et partenaires. Une entreprise et un réseau se pilotent aux instruments et plus “à vue” ni “au doigt mouillé”…



Quel sentiment stimulant que de savoir exactement où l’on se situe par rapport à ses objectifs et comment procéder aux ajustements nécessaires en cours d’année pour arriver à atteindre les chiffres que l’on s’est fixés.



Il ne s’agit pas simplement de performer mais de performer juste et c’est là un des challenges que le CEDIV s’est fixé pour l’exercice 2023/2024.



Comment cela fonctionne-t-il ? Il faut être tout d’abord coopérateur et avoir accès à la CRF de Sélectour (Centrale Financière de Paiement utilisée par les adhérents du Cediv Travel). Une fois ces formalités accomplies, on recevra chaque mois les résultats enregistrés automatiquement sur son compte.



Ces derniers sont retraités au niveau de la cellule financière du groupement pour les présenter d’une manière extrêmement simple, très visuelle, pour que le coopérateur ait, en quelques clics, connaissance de la situation exacte de son point de vente.



La base de données a été initiée au 1er janvier 2019 afin de pouvoir calculer et présenter des états comparatifs entre 2023 et N-1.



L’avantage de l’outil est de permettre un management commercial en affichant :



● Les types d’activités : étudier l’évolution du volume des loueurs, des assureurs, des TO, etc…

● Les résultats selon les catégories de partenariat (Selon le classement Sélectour): voir les données des catégories Gold, Bronze, Silver, Priority Club…

● Les résultats enregistrés avec un fournisseur en particulier (L’outil est basé sur les données CRF de Sélectour. Il permet à chaque agence de voir sa volumétrie depuis le 1er janvier 2019)



L’analyse peut être effectuée sur une année mais aussi par mois (comparez tous les mois de janvier de 2019 à 2023), par semestre ou par trimestre (prochainement).



Cet outil permet d’afficher également d’autres éléments comme le pourcentage que représente le volume d’affaires de l’agence par rapport au volume global du groupement et de préciser le rang de l’agence au sein de la coopérative CEDIV TRAVEL.



Toutes les données sont exploitables et permettent toutes les analyses dont le manager et ses collaborateurs ont besoin pour savoir ce qu’ils ont réalisé dans le passé, comment leur point de vente se comporte et vérifier si l’agence se trouve bien dans la progression définie pour éventuellement amener les correctifs nécessaires à l’atteinte de l’objectif.



D’autres outils en préparation En préparation pour être mis à disposition d’ici la fin de l’année une volumétrie Transport permettant une analyse par compagnie, types de tarifs utilisés (groupes, vols secs, en package dynamique: Cediv Package)



Le Conseil d’Administration et sa Présidente donnent à chaque coopérateur les moyens de construire une croissance maîtrisée et responsable en l'associant encore plus intimement aux objectifs de croissance et aux challenges de vente tout en faisant preuve d’une “solidarité éclairée”.



“Seul on va vite, ensemble on va loin”



