CEDIV Formations, la dernière nouveauté du CEDIV TRAVEL

Jeudi 28 Mars 2024

CEDIV Formations, le dernier service « maison » du CEDIV TRAVEL Lorsque nous avons la chance de posséder une culture d’entreprise riche, fruit de multiples talents et personnalités, nous avons naturellement l’envie d'échanger avec nos collègues adhérents. Cet échange devrait se faire sans jamais perdre notre humilité, sur un mode personnalisé, en accord avec notre ADN, notre culture propre, et nos compétences.



Dans toute branche et pour tout manager visionnaire, le besoin pressant de formation se fait sentir. Il est mis en avant par nos institutions, porté par la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) et l'aspiration à améliorer constamment nos entreprises. Nous aspirons ainsi à transmettre, à notre manière, tous les savoirs nécessaires au sein de notre communauté.



Un rêve, un vœu pieu combien de fois caressé mais jamais mis en œuvre tant il est compliqué d’aboutir.

Et comme c’est souvent le cas dans la vie, des circonstances d’une part et une rencontre d’autre part ont permis de réaliser ce projet.



Tout commence il y a quelques mois par la décision d’établir un audit du siège du CEDIV TRAVEL dans le cadre de la mise en place de la RSE, pour évaluer notre organisation, nos process et la façon dont notre travail est organisé.



Nous rencontrons et travaillons avec l’OPCO (opérateur de compétences - organisme agréé par l'État, dont l'objectif est d'accompagner les entreprises dans leurs besoins, entre autres, en formation).



S’en suivent de multiples échanges et le début d’une réflexion sur la formation idéale que nous pourrions dispenser à nos adhérents aussi bien managers que salariés.



On ne s’improvise pas dans le secteur de la formation et il faut une sacrée expérience dans les différentes disciplines que requiert ce domaine pour être sûr de bien poser sa réflexion et bâtir un plan d’action solide et réaliste.



Deuxième rencontre (il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous. Paul Éluard) celle avec Sylvie Da Silva qui a fondé enQuête2Sens après avoir dirigé pendant plusieurs années TravelPro formations.



Une rencontre réussie tant sur le plan humain que professionnel et chance d’avoir un projet auquel elle peut répondre immédiatement en mobilisant tout son savoir-faire. Une opportunité pour notre groupement d’avoir cette experte connue et appréciée des milieux professionnels et qui connaît nos métiers sur le bout des doigts.



Certification Qualiopi du centre de formation Un prérequis pour pouvoir former des salariés, il faut obtenir une certification qui donne droit à pouvoir dispenser des actions concourant au développement de compétences et à les faire financer par les OPCO.

La certification Qualiopi est un gage de qualité qui atteste que l’organisme répond à des critères de qualité précis et que les formations seront dispensées par des formateurs compétents.



Création d’une SAS, CEDIV’AIR et obtention du numéro d'agrément en décembre 2023. Lancement de CEDIV Formations après avoir obtenu la certification Qualiopi pour les actions de formation début mars.



Tout est désormais en place et les modules s’élaborent par rapport aux résultats d’une enquête interne sur les besoins des adhérents.

Mise en route à partir du 15 mai 2024.



CEDIV Formation opérationnel dès le deuxième trimestre 2024 Désormais les 900 salariés des entreprises du CEDIV TRAVEL sont éligibles au programme de formation de CEDIV Formations orientées très "pratico-pratique" avec la volonté claire de formations Made in CEDIV TRAVEL.



Les formations seront animées en présentiel à Béziers et en régions ou en distanciel.

Pour rappel, ces formations sont financées en grande partie par l’OPCO aux entreprises qui en font la demande.



Sylvie Da Silva qui s'occupe de la gestion administrative et commerciale du CEDIV Formations et qui animera certaines formations fera une présentation détaillée lors de la prochaine convention du CEDIV TRAVEL début juin en Guadeloupe.



