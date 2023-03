CEDIV SOLO, une initiative altruiste et généreuse du groupement d’indépendants pour ses membres.

De nouvelles formes d’entreprenariat ont vu le jour après le Covid où celles déjà existantes ont changé de modèle (Travailleur indépendant – Home office – Agence sur rendez-vous -) et la reprise aidant un surplus d’activité doit être gérée au mieux pour répondre à l’afflux de demandes.



Quand on a un effectif très ajusté et des difficultés de recrutement et de formation comme c’est le cas actuellement et afin de répondre positivement à la clientèle et de suivre les dossiers en cours en cas d’absences, de maladie ou de congés, il fallait bien trouver une solution professionnelle permettant de continuer d’exercer son métier dans les meilleures conditions possibles sans stress, ni fatigue supplémentaire.