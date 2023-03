Ça bouge au CEDIV !

L’objectif est de permettre à toutes les agences du réseau de développer leur référencement local en utilisant les derniers développements permettant aux entreprises de se faire connaître en ligne. Même les agences qui n’ont pas encore souscrit au site de vente en ligne sont concernées par ce nouveau mode de communication et bénéficieront de ses avantages.



Demande de rendez-vous, demande de devis, information sur les horaires d’ouverture et géolocalisation par carte interactive ont été repensés et organisées selon un mode plus logique, plus clair, plus simple, tout au bénéfice de l’internaute visiteur !