Challenge des meilleurs vendeurs du Cediv'Package - FamTrip O.T Israël/CMS/CEDIV

Réalisé en partenariat avec CMS, ce challenge lancé il y à quelques semaines, récompense les meilleurs utilisateurs/vendeurs de l’application CEDIV’PACKAGE permettant de réaliser des voyages “À la Carte” en quelques clics.



L’Office Israélien du Tourisme, en la personne de Laureline Morel la directrice des Bureaux France & Belgique, a concocté un programme innovant et créatif.



Rempli de surprises, il enchante les professionnels qui découvrent avec enthousiasme des activités et des sites d’une incroyable diversité. Diversité sur laquelle on peut s’appuyer pour réaliser des programmes séduisants et attractifs comme le confirme Laurent Gahnassia, le directeur Marketing et Communication de l’Office qui fait partie du déplacement.



C'était la volonté du CEDIV Travel de donner à ce déplacement cet angle très pertinent et ce regard singulier parfaitement compris et restitué par une guide-conférencière exceptionnelle : Myriam Kadouch.



Objectif atteint si on en juge par les nombreuses réactions, au superlatif, de tous les participants.



Bravo aux organisateurs. Merci à Transavia et à Assurever pour leur implication et félicitations à tous les participants qui encore une fois “ensemble sont allés loin”.