FAMTRIP PACHA TOURS/CEDIV ISTANBUL/CAPPADOCE 26-30 MARS 2024

Dans ce nouveau paysage interactif d'un monde en évolution, si l'on souhaite organiser un voyage d'études et de formation (Éductour/Famtrip), il est impératif de faire preuve d'innovation.

Rédigé par Richard SOUBIELLE le Vendredi 22 Mars 2024

Pourquoi ? Tout d’abord pour être attractif, stimulant et séduisant. Bien sûr la destination est importante mais l’esprit dans lequel se déroulera l’évènement l’est tout autant.



Créer un vécu et des souvenirs autour d'une expérience est essentiel pour que nos jeunes conseillers-voyages retirent de leur voyage plus que des certitudes factuelles et testimoniales. Ils doivent se sentir investis, de façon naturelle et bienveillante, d'un rôle d'ambassadeur. Ce rôle leur permettra de combiner sérieux et enthousiasme pour la plus grande satisfaction de leurs clients.



Un pays ? La Turquie, mais encore ? Deux régions touristiques exceptionnelles : Istanbul et la Cappadoce.



On ne fera pas l’éloge de ses deux « perles » touristiques, ni vous dévoiler un quelconque programme.



Cinq journées de découverte rythmées et remplies de multiples attentions, d’évènements et d’opportunités que le savoir-faire de notre partenaire Pacha Tours - opérateur historique de la destination - nous font augurer comme exceptionnelles.



Le contenu ? Et c’est là le vrai challenge et la marque d’une innovation talentueuse : Surprise !

Sur cette démarche, que seules une grande maîtrise du terrain et une parfaite connaissance de l’esprit français permettent, le challenge est lancé. Gageons qu’il sera relevé avec brio !



Vingt Cédiviens s’envoleront du 26 au 30 mars prochain vers ce pays captivant.

Byzance, Constantinople, Istanbul, « la sublime porte » et les paysages lunaires de la Cappadoce où tant de mystères offrent une expérience touristique riche et mémorable.



Doux comme un loukoum à la rose et intense comme le vol d’une montgolfière, au point du jour, au-dessus des Monts de Göreme voilà ce que promet d’être cette escapade en Turquie.



Bon voyage heureux participants et professionnels chanceux !



Lu 34 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Un convenc’Tour 2023 pour l’histoire Le CEDIV en Sicile pour sa convention annuelle, le Convenc’tour Les gazelles du Cediv Travel