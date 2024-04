Famtrip Cediv x Pacha Tours / de la Cappadoce à Istanbul

Une partie de l’équipe du CEDIV TRAVEL et une vingtaine d’agents de voyages sont partis la semaine dernière à la découverte de la Turquie emmené par Pacha Tours et Aymeric Becaud son directeur général.

Rédigé par Richard SOUBIELLE le Vendredi 5 Avril 2024

JOUR 1 :En direct d’Ürgüp – Cappadoce. Ça commence fort, mais on était prévenus !



Après un voyage sans encombre bien que long depuis Paris via Istanbul où nous avons pu découvrir et apprécier les installations du gigantesque aéroport international, la fluidité des contrôles, l’aménagement intérieur, la propreté et vérifier, comme souvent les clients le remarquent nos clients, un accès aux terminaux pas toujours évident.



Sous la conduite bienveillante de notre ami Aymeric Bécaud, directeur général de Pacha Tours, nous voici accueillis en Cappadoce et quel accueil.



Première nuit à Ürgüp au Yunak Evleri, un hôtel troglodyte, élégant bien dans le style du pays. Établissement unique, magique, duquel se dégage une atmosphère exceptionnelle. Malgré la fatigue, émerveillement et bonheur de se trouver en situation pour bien profiter de cette escapade Ottomane.



Ce matin nous partons à la découverte de la région avec ses cheminées de fées si caractéristiques et ses panorama uniques au monde.



Notre guide Ozgur nous rappelle dans un français parfait combien notre langue est pratiquée à merveille dans ce pays (le lycée français d’Istanbul fut le vivier des « jeunes turcs » du tourisme qui vinrent s’établir en France dans les années 80)



Dans cette mythique vallée de Gorëme il y a tant de choses à découvrir. Nous choisissons les plus emblématiques à savoir le musée en plein air avec ses églises et chapelles troglodytiques, un atelier qui travaille l’onyx et bien sûr l’incontournable manufacture de tapis où sont présentées de véritables merveilles. Le déjeuner de spécialités locales est le bienvenu et nous apprécions le cadre historique du Caravansérail Verizhane. Le printemps est là et nous sourit.



Balade digestive à travers la forteresse d’Ortahisar et parmi les paysages pittoresques de la Vallée des Amoureux aux panoramas époustouflants.



Que nous réserve la soirée ? Suite au prochain numéro !



JOUR 2 : De Kayseri à Istanbul Nous avons eu droit hier au soir à un dîner gastronomique et à un spectacle de Derviches tourneurs, cette secte soufie dont les membres dansent en tournant sur eux-mêmes comme des toupies pendant de longues minutes jusqu’à un état de transe.



Ces quelques heures en Cappadoce ont été en dehors du temps, comme suspendues et nous ont fait toucher du doigt toute la magie et les mystères de cette terre imprégnée d’histoire et de cultures. Promis nous y reviendront !



Ce matin, nous reprenons l’avion pour vivre de nouvelles aventures.



A Kayseri, un aéroport flambant neuf à partir duquel nous prenons notre vol Turkish Airlines de grande qualité pour nous retrouver un peu plus d’une heure plus tard à Istanbul et retrouver les équipes Pacha Tours qui nous attendent avec un autocar de 35 places de leur nouvelle flotte qu’ils utilisent pour les circuits. Rassurant. Accueil agréable par Ozgür, le régional de l’étape. Suivez le guide !….



Loin des foules et des clichés habituels, Istanbul garde des trésors bien cachés qu'elle ne révèle qu'aux voyageurs qui savent sortir des sentiers battus.



Nous sommes sûrs que nous allons être encore privilégiés comme hôtes de Pacha Tours pour vivre d’intenses moments. Vive les surprises !



Après une balade bien agréable dans le quartier pittoresque et branché de Balat, aux maisons colorées et la visite de l’église de St Stephan ; on nous dépose au bord du Bosphore au Pera Palace, l’iconique hôtel historique de luxe à la façade néo-classique exceptionnelle qui domine la Corne d’Or.



Les bonnes surprises continuent !



Dans ce lieu hors du commun se mêlent histoires et légendes depuis sa création par la Compagnie Internationale des Wagons-Lits au XIXème siècle. Notables, têtes couronnées, sommités internationales, gloires des Arts et des Lettres, People ont fréquenté l’établissement.

Se retrouver comme les privilégiés de l'Orient Express de l’époque qui profitaient, à leur arrivée à « La Grande Porte », d’un confort moderne, de l'électricité et de l'eau chaude dans chaque chambre où suite nous permet de nous rendre compte de l’expérience exceptionnelle qu’ils vivaient à l’époque.

C’est l’occasion de faire une petite pause sous les lambris du salon Kubelli au cours de laquelle Aymeric Becaud nous présente la production de PachaTours. Adriana rappelle quelques messages essentiels aux adhérents invités.



Il est déjà l’heure d’aller dîner ?



A pied, nous rejoignons le pont de Galata, mythique trait d’union entre la cité historique autour du Palais des Sultans et le district cosmopolite principalement occupé par les étrangers en passant par la Tour du même nom.



Dîner sous le pont dans un restaurant de poissons.



Nous sommes charmés par le spectacle des lumières de la ville, le trafic maritime incessant sur le Bosphore et régalés par la ronde des mezzés, les poissons et le raki.



Certains iront flâner après dîner alors que d'autres rentrent à pied en utilisant le funiculaire qui monte sur les hauteurs du plateau.



Une soirée agréable avec une température de 20 degrés à 23h15. Quelle journée !



JOUR 3 : A la découverte d’Istanbul Aujourd’hui nous nous consacrons à la découverte de quelques pépites de la vieille ville.



Le Palais de Topkapi et la magnificence de la vie à la cour des Sultans de Constantinople. L’ambiance surréaliste de la citerne de la basilique et sa forêt de 336 colonnes de marbre.



On sacrifiera à la tradition et prendrons notre déjeuner dans un Kebab, emblématique restaurant de la cuisine turque qui sert des brochettes de viande fraîchement grillée. Un régal !



Avant de se perdre dans le Grand Bazar pour accomplir quelques emplettes indispensables et vivre cette ambiance de ruche bourdonnante, nous visitons le site de l’Hippodrome, arène hippique qui date de l’empire Byzantin où se déroulaient les courses de chars et la Mosquée Bleue – Sultan Hamet, si élégante avec ses minarets élancés. Le bleu d’azur du ciel semble répondre en tous point à celui des céramiques de ses murs qui lui ont valu son appellation.



Cerise sur le gâteau, un magnifique tour en yacht privé sur le Bosphore sous un soleil radieux vient terminer cette belle journée ensoleillée.



Les rives défilent sous nos yeux émerveillés et les commentaires de notre guide ajoutent un grand intérêt au plaisir de la balade. C’est Byzance !





Mümtaz Teker le président de Pacha Tours nous fait l’amitié de nous rejoindre pour le dîner de clôture de ce famtrip exceptionnel tant les surprises furent nombreuses et particulièrement appréciées de tous les participants.



Un vrai savoir-faire pour des programmes Incentive et Congrès et Séminaires de haut niveau.

La Turquie nous démontre, s’il en était besoin qu’elle demeure une très grande destination touristique passionnante, sûre, sécure et moderne.



Merci Pacha Tours, merci Mümtaz et Aymeric pour toutes vos marques de sympathie et votre bienveillance.



Merci à tous les participants pour votre bonne humeur, votre application au cours des visites et votre professionnalisme durant ces quatre journées exceptionnelles.



