Famtrip Sita / Assurever/ Cms-Cediv’air/ Cediv Travel

NÉPAL 26 Avril – 3 Mai 2024

Rédigé par Richard SOUBIELLE le Mardi 7 Mai 2024

JOUR 1 - 27 avril 2024 KATMANDOU Toujours un plaisir de retrouver la compagnie Vistara pour voyager vers le continent Indien.

Cette fois-ci le CEDIV TRAVEL, en partenariat avec SITA, CMS/CEDIVAIR et ASSUREVER, emmène 15 adhérents au Népal.

Un programme alléchant concocté par Carole Gallo représentante du réceptif Indien SITA en France.



La météo est clémente ce qui laisse présager un grand spectacle sur les Anapurnas, du côté de Pokhara. Grâce à un résumé quotidien, les lecteurs de Tourmag, au premier rang desquels les Cédiviens restés en France pourront suivre l'itinérance de ces chanceux professionnels.

Le transit à l'aéroport Indira Ghandi de Delhi permet de découvrir, dans la zone hors taxes, tous les trésors de l'artisanat de luxe indien.



En fin d'après-midi, une promenade dans Patan, l’ancienne ville royale, le vieux quartier historique de la vallée de Katmandou, nous a permis de découvrir une ambiance de fin de semaine où badauds, familles et jeunes gens se retrouvent sur les espaces publics, dans les minuscules échoppes et les petits restaurants.



Le Durbar Square magnifiquement reconstruit après le tremblement de terre de 2015 resplendit sous les pâles reflets de la pleine lune.

Une visite très intéressante d'un atelier d’artisans qui fondent et martèlent des bols chantants Tibétains nous passionne et nous plonge dans un des aspects mystérieux de ce pays.

Nos palais et nos estomacs s'habituent à la cuisine épicée mais très savoureuse. Dîner et nuit à Hôtel Holiday Taj.



JOUR 2 - 28 avril 2024 KATMANDOU – POKHARA Ce matin avant de quitter la capitale, montée au Swayambdhunath, le temple des singes de Katmandou, le plus célèbre lieu de pèlerinage de Katmandou.

La ville s'est transformée en 20 ans et compte aujourd'hui 3 millions d'habitants. Les constructions se sont lancées à l'assaut des collines mais le site est épargné et conserve cette atmosphère paisible sous les jacarandas en fleurs et la multitude de guirlandes de drapeaux de prière comme à la grande époque hippie et beatnik de la fin des années 60.

Au sommet de la colline, le célèbre stupa blanc et or, orné des yeux du Buddha. Magnifique !

Quelle émotion dans le soleil du matin.



Fumerolles d'encens, plateaux de chandelles à la flamme vacillante, grincements des moulins à prières mis en mouvement par les pèlerins, sons de cloches, psalmodies des officiants aux Pujas (rite d'offrande et d'adoration de l'hindouisme) des petits temples, cris de singes qui se chamaillent et aboiements des dizaines de chiens errants poussiéreux qui squattent le site créent un spectacle vivant émouvant et très attachant.

209 kilomètres nous séparent de Pokhara et toute la route a disparu sous une suite de chantiers pharaoniques réalisés par les japonais et les chinois...

Résultat 20 kilomètres/heure de moyenne.





Comme toute peine mérite récompense, nous arrivons à notre étape dans les environs de Pokhara et là… waouh effect en débarquant en pleine nature, aux



Orienté face aux majestueuses montagnes que l'on devine à travers la trouée des grands arbres, le lieu est magnifique.

Ici tout est charme, élégance et raffinement.

Une adresse à connaître absolument et qui signera, sans aucun doute, votre valeur ajoutée de professionnel du tourisme.

JOUR 3 - 29 avril 2024 POKHARA Il y a des jours comme ça qui vous marquent...

Dans cette vallée de Pokhara la brume et les feux de forêt nous privent du fascinant spectacle de la chaîne des Anapurnas.

Les gens du pays appellent collines les reliefs jusqu'à 2500 mètres où il ne neige pas ! Plus haut c'est la montagne…

Qu'à cela ne tienne, un solide programme nous attend. Mise en jambe matinale avec une montée à la pagode de la paix et ses 600 marches sous un soleil déjà chaud.

Puis traversée du plus long pont suspendu de la province (1260 mètres) à plus de 100 mètres de hauteur au-dessus de la rivière Bhalam. Un spectacle époustouflant.

Dans la foulée, rando de 3 heures dans les collines et halte sympathique chez des paysans qui nous accueillent en famille et nous offrent du thé et des concombres frais pour nous désaltérer.



L'après-midi se passe en visites, détente et emplettes (les fameuses Pashminas – Châle de laine très fine provenant d’une race de chèvre de l’Himalaya et autres Cashmere)

Le soleil décline, il est temps de se rendre au bord du lac Phewa pour assister à la Puja (cérémonie religieuse hindouiste) au milieu d'une foule dense, affable et recueillie qui accompagne, les officiants, de chants et de danses.



Un spectacle haut en couleurs qui nous permet d'apprécier la ferveur, l'hospitalité et la gentillesse des népalais.



C'est l'anniversaire de Fanny que nous fêtons dans la joie et la bonne humeur.

Surprise, cette magnifique journée s'achève dans une ambiance très festive dans un Saloon-Dancing (ressemblant étrangement au très célèbre Rosie O’Grady’s de Church Street Station à Orlandi-Floride) avec un excellent groupe de musiciens qui mettent le feu au Dance floor.

Pokhara a été une étape remplie de bonnes surprises et nous a démontré que même sans partir en trek elle avait de quoi divertir et intéresser les visiteurs.

Nous sommes heureux et détendus. De nombreux souvenirs resteront gravés dans nos mémoires.



JOUR 4 - 30 avril 2024 POKHARA -BANDIPUR

Et là, tu prends une décharge d'adrénaline car tu es transporté dans le Népal du siècle passé. Un village de 2500 âmes du siècle où tout est authentique, les maisons, les gens, l'environnement.

À 1300 mètres d'altitude au-dessus de la brume de la vallée on respire, l'air est vivifiant, la vue porte et la vie tout autour de toi t'interpelle et t'inspire.

Une étape authentique où notre auberge, une maison traditionnelle te ramène à une réalité simple, non surfaite, ou tu te sent immédiatement bien. La

Le reste de la journée n'est que le plaisir d'un moment de partage avec les habitants d'une ethnie d'origine tibétaine qui vivent en harmonie avec la nature, les saisons et la montagne. Une longue balade dans le village jusqu'au monastère en passant par les sources où les femmes viennent laver leur linge, les enfants remplir leurs bassines et récipients d'eau claire et les jeunes garçons dévisager les belles adolescentes.

La piste poussiéreuse nous conduit sur les crêtes où un couple de vieux paysans nous offre leur eau de vie de millet et leur thé parfumé.

La chaleur tombe, la journée s'achève, elle nous gratifie d'un exceptionnel coucher de soleil digne des plus belles estampes asiatiques.

Plus tard, autour d'un sympathique dîner en terrasse avec une délicieuse température, les conversations vont bon train, animées et joyeuses comme celles d'un groupe heureux de vivre une expérience exceptionnelle.

La nuit sera douce parsemée de rêves agréables qui prolongent cette journée inoubliable.

Merci SITA pour cette magnifique initiative.



JOUR 5 – 1 Mai 2024 – BASANTAPUR et PANAUTI La nuit fut animée car trois chiens facétieux ont campé sous nos fenêtres et aboyé une grande partie de la nuit répondant aux cris d’amis qui étaient disséminés tout autour du village.

Retour vers Katmandou et visite de l'impressionnant ensemble royal du Darbar de Basantapur.

La grande place Durbar Square, ses temples, ses statues, ses décors de bois sculpté, ses portes sophistiquées et le palais qui datent pour la plupart du XVème siècle et que des équipes d'artisans talentueux, sous l'égide de l'UNESCO, restaurent et rebâtissent après le terrible tremblement de terre de 2015, grâce à l'aide internationale, Magnifique !

Une immersion dans la fourmilière du grand Bazar grouillant de monde, au trafic chaotique et aux effluves nombreuses et variées.



Après quelques jours passés en pleine nature, cette traversée marque un contraste saisissant.

Une bonne récolte de clichés-souvenirs et quelques emplettes plus tard nous prenons le chemin de Panauti, une petite ville à une heure de la capitale où une surprise nous attend. Nous sommes accueillis par une association locale : Panauti Communitu Homestay qui a fédéré plusieurs familles pour accueillir des étrangers, leur faire partager un dîner et une nuit chez eux, dans leurs maisons.

Notre famille est charmante, parle un peu l’anglais juste assez pour échanger avec de larges sourires quelques bribes de conversation. Demain matin, chacun ira de son récit et de ses commentaires lorsque nous nous retrouverons.

Avant de regagner nos maisons respectives, à la maison de l'association, séance d'habillage en saris colorés pour les dames et spectacle de danses traditionnelles exécutées par de charmantes adolescentes, en costumes folkloriques.

Le tout se terminant dans la joie et la bonne humeur.

Un seul souhait ! Que les chiens nous laissent dormir cette nuit et évitent le concert nocturne perturbant de la nuit précédente à Bandipur.





JOUR 6 – 2 Mai 2024 – BHAKTAPUR

Une expérience jugée intéressante par les membres de notre groupe.

Route vers Bhaktapur, un des sites majeurs de la vallée de Katmandou.

Superbe visite des monuments formant le Darbar.

Nos amis de SITA nous font découvrir un tout nouveau boutique-hôtel au charme fou, le

Confort, décoration, concept, tout nous plaît.

Une adresse qui va compter c'est sûr (proche de l'aéroport)

Déjeuner savoureux. Un sans-faute !

Départ pour Budhnat et son immense et célèbre stupa aux yeux du Bouddha.

Nous sommes invités au monastère bouddhiste tibétain de Chensen. Encore un grand moment.

Fin d'après-midi face aux ghatts des crémations du temple hindouiste de Pasupatinath en pleine activité. Que d'émotions et quelle leçon de vie !

Rencontre avec un Sherpa qui compte 16 ascensions sur le toit du monde.

Dernière soirée d'échanges, de confidences, d'émotions au cours de laquelle le CEDIV Travel remercie et témoigne à nos hôtes Deenam, Carole et notre guide Anil ses plus sincères félicitations et ses remerciements pour la qualité de leur programme, leur bienveillance à l'égard de chacun d’entre nous et leur gentillesse qui nous imposent désormais un autre regard et des sentiments de reconnaissance méritée pour ce beau pays et ses habitants. Un très beau programme, un joli groupe, de belles personnes, une ambiance chaleureuse pour cette escapade népalaise.

Nuit à l’iconique YAK & YETI 5*

JOUR 7 – 3 Mai 2024 – BHAKTAPUR C’est le moment de se séparer. Embrassades, promesses de s’écrire, de se revoir à l’IFTM.

Ces quelques jours sont passés si vite…

On retrouve Vistara qui nous ramène vers Delhi puis en correspondance vers Paris.

Ce sera difficile de revenir à la vie de tous les jours en descendant de l’Himalaya….



