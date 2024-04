La technologie et les Outils du CEDIV Travel



Rédigé par Richard SOUBIELLE le Jeudi 18 Avril 2024

La technologie révolutionne l’expérience client et optimise le travail de l’agent de voyages. Nous constatons que nos clients veulent tirer toujours plus de satisfaction de leurs vacances, de leurs séjours et de leurs découvertes.

Leur désir de services personnalisés est une vraie opportunité, pour nous professionnels, de démontrer notre savoir-faire et notre expertise.

En leur faisant vivre des moments exceptionnels et inoubliables et une expérience forte en émotions et très satisfaisante nous les fidélisons et mettons en œuvre une notoriété virale auprès de leurs amis, de leurs connaissances et de leurs relations.

C’est une des finalités de notre métier.



Bien sûr, ils n’ont jamais disposé d’autant de moyens pour réserver eux-mêmes leurs prestations grâce à la digitalisation de notre activité au travers de très nombreux sites et applications.

Après s’être copieusement documenté sur des dizaines de sites et de blog, victimes de la formule « Trop d’information tue l’information » ils hésitent à sauter le pas au moment d’appuyer sur le bouton et de prendre un risque. Pas toujours évident ! D’autre part, n'importe quel consommateur avisé sait, de nos jours, qu’avec le concours d’un agent de voyages immatriculé il joue la sécurité si d’aventure l’agence à laquelle elle a confié son argent s’avère défaillante.

Deux vérités qui profitent aux professionnels qui doivent en tirer parti au mieux de leurs possibilités.



Ce savoir-faire constaté, cette fluidité au cours des différentes transactions, la facilité et la rapidité ainsi que la fiabilité des propositions qu’ils reçoivent est, en très grande partie, dû au recours aux systèmes de réservation, de vente et d’administration que détient aujourd’hui chaque agent de voyages. Cela tient en un seul mot : technologie. Les technologies émergentes permettent des réponses rapides, des services efficaces et de qualité. Ces magnifiques outils permettent désormais de transformer, en quelques minutes, les attentes et les rêves de nos clients en réalité.



Accroître l’autonomie des agences du CEDIV Travel au moyen de la technologie

Les plateformes technologiques ont évolué de manière remarquable depuis la période post-Covid et sont devenues indispensables voire incontournables pour les agents de voyages. Ainsi le CEDIV Travel dispose de quelques solutions technologiques de tout premier ordre pour mener à bien cette démarche au service du consommateur. Elles ont pour nom : CEDIV’AIR pour réserver le transport aérien et ferroviaire, connecté aux principaux GDS. CEDIV PACKAGE outil de réservation et de devis lié à l’Open Source pour créer facilement, et sur mesure, des forfaits combinant transport, hébergement, services terrestres et assurances voyage. Sites B2C CEDIV Travel connectés à la première plateforme Loisirs du marché français avec des milliers de références réservables directement en ligne.

Et l’intelligence artificielle ? L’essor de l’IA générative ces derniers mois dans le secteur des voyages offre de nouvelles possibilités pour améliorer de nombreuses tâches, optimiser les recherches et les résultats. Améliorer la réactivité, accroître la productivité, optimiser les services ; les gains sont immédiats et nombreux. Le CEDIV Travel qui a pris conscience de l’importance de ces nouvelles technologies et travaille sur un projet novateur en vue d’améliorer la recherche sur la plateforme Loisirs qu’il utilise.



Les méthodes de travail évoluent et pour faire la différence il faut se déterminer pour une efficacité toujours plus performante qui vienne démontrer la valeur ajoutée de nos métiers. Ainsi, il y a fort à parier que l’avenir des agences de voyages adossées à ces technologies est plein de promesses à condition de se donner les moyens pour investir et former pour que l’expérience client confirme le bien-fondé et le bon choix d’avoir fait appel à un professionnel.

Plus de moyens mais aussi plus de temps pour compléter avec son travail avec ses propres qualités commerciales et humaines les résultats impressionnants de la technologie, telle doit être la martingale gagnante de l’agent de voyages du CEDIV Travel.



