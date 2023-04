Le Brésil, la destination pour les amoureux de l'aventure !

Lors d’un voyage au Brésil, les aventuriers vont y découvrir des expériences inédites en termes d’exploration et d’aventure. Pour plus d’émotions, il vaut mieux programmer son séjour durant la. En effet, cette période fait l’objet d’un bon climat, ce qui est idéal pour passer des vacances en famille, entre amis, en solo ou en amoureux. Ce pays d’est une destination exceptionnelle où la culture est vraiment à part. Afin d’arriver à vous imprégner de cette culture et d’effectuer de véritables échanges avec les locaux, il est recommandé de prendre part aux diverses animations organisées sur place. Chaque événement aà des rencontres inattendues, mais aussi des surprises qui marquent l’esprit. Pour en profiter davantage, voici quelques éléments à retenir qui démontrent que cette destination est grandiose.Le parcours de l’état duSul dévoile une autre facette du Brésil. L’aspect de ses paysages et son passé historique lui a permis d’être considéré comme l’Europe brésilienne. Cette région est la plus méridionale de la Fédération brésilienne. Son environnement vaut vraiment le détour. On peut même dire qu’il s’agit d’une adresse où il fait bon vivre sur le territoire brésilien parce que les relations sociales y sont généralement plus détendues et apaisées. Ici, musique, sport, danse, gastronomie, chaque activité contribue à un prétexte permettant d’échanger avec les locaux. Par ailleurs, la barrière de langue ne pose aucun souci aux touristes, car la majorité des locaux s’exerce dans le tourisme et parle anglais ou français. Il est à noter que la plupart des descendants de colons italiens, allemands et slaves du milieu duy vivent encore actuellement.La région des Hauts-Plateaux brésiliens représente leoù côtoient plusieurs chefs-d’œuvre architecturaux. Symbole de la fierté, la capitale Brasilia abrite plusieurs monuments emblématiques créant un univers de paysage urbain extraordinaire et contemporain. Fondée en 1960, cette ville symbolise l’attrait principal de cette région. Il a fallu aux architectes Oscar Niemeyer et Lúcio Costa à peu près 4 ans de travaux pour l’aménager. De nos jours, Brasilia fait partie des villes les plus incontournables pour faire plaisir aux adeptes d’architecture. Pour commencer sa visite, le meilleur point de départ commence du côté de la place des Trois Pouvoirs. C’est là que l’on peut contempler les principaux bâtiments gouvernementaux, à savoir la Cour Suprême fédérale, le Congrès national et le palais du Planalto.Après avoir déambulé à travers les plus belles villes brésiliennes, il est temps de partir hors des sentiers-battus en prenant la direction des Chutes d’Iguaçu. Cette merveille de la nature figure au classement du patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle est formée de plusieurs cascades de plus 80 m d’une puissance incomparable. D’ailleurs, une forêt tropicale est située à côté. Il s'agit d'un endroit permettant aux visiteurs d'explorer la nature locale lors d'un séjour sur place. Ainsi, ils auront le privilège d’admirer de près la faune et la flore locales. Toutefois, il est à savoir que le Brésil partage les Chutes d’Iguaçu avec l’Argentine. Pour plus de plaisirs, diverses activités sont disponibles autour des chutes si on ne parle que l’escalade, la tyrolienne, le tour en bateau ou encore la randonnée.La forêt amazonienne occupe une grande partie du territoire brésilien. Si vous avez envie de l’explorer et être plus proches de cette zone, une virée dans le petit village d’Alter do Chao est de mise. Une fois sur place, vous aurez l’opportunité d’accéder à la mystique et légendaire forêt d’Amazonie. On y trouve des endroits encore inexplorés, mais habités par des autochtones. Cette réserve naturelle se démarque également par sa faune et sa flore. Certaines villes du Brésil, comme Manaus et Belém, offrent aussi un accès à cette forêt luxuriante. Elles sont célèbres également pour leur architecture coloniale et leurs musées de la Paléontologie ou des sciences naturelles. Pour explorer la forêt, il vous suffit de louer un bateau ou une voiture avec des guides locaux et de partir sur plusieurs jours.Le parc national du Pantanal fait partie des endroits incontournables à visiter au Brésil. Cet endroit est un lieu de prédilection pour les amoureux de la nature, car il abrite un grand marais qui accueille une faune sauvage, la plus remarquable du monde. Lors de votre passage, vous allez constater que les paysages sont encore vierges et privés du tourisme de masse. Ici, la nature domine et détient son plein pouvoir même si elle semble à la fois fragile, magnifique et précieuse. Comme la forêt amazonienne, cette aire protégée constitue un abri idéal pour plusieurs animaux sauvages tels que les jaguars, les singes et les paresseux. Les caïmans trouvent aussi refuge dans ce vaste marais, sans parler des iguanes et des loutres géantes. Les passionnés d’ornithologie y trouveront également leur bonheur en observant des espèces de toucans et de perroquets.Avec ses dunes ponctuées de lagunes, le désert des Lençóis Maranhenses s’étend sur 30 km par 50 km. Manifestement, il est plus grand que la ville de São Paulo et son parcours peut s’effectuer à bord d’un véhicule tout-terrain. Ce qui distingue cette localité est la présence de lagons d’eau douce pour faire des pauses baignades. Une jungle un peu dense entoure ses différentes oasis. Elle donne l’impression d’être au cœur de l’Amazonie. Le parc national de Lençóis Maranhenses intéresse particulièrement les amateurs de kitesurf. Il est accessible depuis les villes d’Atins ou Barreirinhas.Comme son nom l’indique, le parc national de la Chapada Diamantina est situé dans la ville de Chapada en pleine région de Bahia. Un véritable paradis pour les randonneurs, il est formé de magnifiques collines et plateaux dominant la vallée. En plus de la randonnée, ce site constitue un endroit privilégié pour explorer des grottes et s’adonner à la spéléologie. Lors de votre visite, vous aurez la possibilité de parcourir celle de Poço Azul. Cette dernière dispose d’une piscine naturelle dotée d’une eau tellement translucide. Pour plus d’émotions lors de cette échappée, une pause bien méritée sous les cascades des eaux cristallines est à ne pas manquer.