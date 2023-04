São Paulo : découvrez la métropole brésilienne

ou l’université de São Paulo reste la meilleure université brésilienne, voire de toute l’. Fondé en 1934, cet établissement a vu le jour sous l’initiative du gouverneur de l’État de Sãol’époque. Pour se lancer dans l’enseignement et la recherche, les missions françaises, allemandes et italiennes ont répondu à l’appel de l’élu. De nos jours, cette université est particulièrement connue pour son école d’ingénieurs, notamment pour la qualité de son enseignement et de sa recherche.De manière générale, on y enseigne la majorité des disciplines. On y trouve même une école de police, quatre hôpitaux et un musée. L’immense campus de São Paulo fait l’objet d’un îlot de verdure ancré au milieu des gratte-ciel. Et pour cause, il a été bâti sur les terrains d’une ancienne ferme. Rattrapée par l’urbanisation, l’université de São Paulo est devenue l’une des meilleures universités du. À l’heure actuelle, elle compte à peu près 86 000 étudiants et 4 800 professeurs.