Les événements culturels incontournables à São Paulo

L’un des événements les plus attendus par les locaux et les touristes est le. Ceci fait partie des carnavals les plus colorés au monde. Il se déroule chaque année le week-end précédant le. Parmi les faits incontournables du carnaval, on peut citer entre autres les défilés pré-carnaval, la fameuse parade, la rencontre des Drag Queens, les concerts ainsi que les diverses fêtes à chaque recoin de rue. Lors de cet événement, il vaut mieux réserver à l’avance son hébergement, car les hôtels se remplissent rapidement. De manière générale, les célébrations commencent le vendredi et se terminent le mardi. La fête n’a pas de limite et attire des milliers de visiteurs venus des quatre coins du monde. Le quartier de Cerqueira Cesar est l’endroit recommandé pour faire une escale à l’occasion de cet événement.Traditionnellement, les célèbres défilés et compétitions du carnaval de São Paulo ont lieu au. Il s’agit d’un gigantesque site extérieur spécialement conçu pour accueillir les grands événements de ce genre dans la ville. Inauguré en 1991, cet endroit peut accueillir jusqu’à plus de 100 000 personnes. La majorité des spectateurs venus assistés au carnaval fait partie des supporters d’une école de samba particulière. Au cours de cette célébration, d’autres événements se déroulent également jusqu’au petit matin si on ne parle que des fêtes regroupant une communauté LGBT. Sinon, les touristes peuvent aussi assister à un autre défilé organisé par le Musée de la diversité sexuelle de São Paulo. L’objectif de cette célébration est de mélanger le plaisir du Carnaval, la joie de la vie et la culture de paix et de respect à toutes les personnes LGBT.