Salvador de Bahia : la perle culturelle à découvrir

Capitale de l’État de Bahia et la plus grande ville du nord-est du Brésil, Salvador constitue une destination de choix pour les amateurs de voyage culturel. Fondée vers 1549, elle fut la première ville coloniale du pays accessible uniquement sur des pistes escarpées montant du port, sur la grande baie appeléeSantos. De nos jours, on peut encore y trouver des bâtiments coloniaux datant des XVIIe et XVIIIe siècles qui sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette région abrite aussi les plus belles églises du pays. Parmi ses principales attractions touristiques, on peut citer entre autres les monastères deBahia, l’influence africaine et les festivals. Elle était également lajusqu’en 1763, avant d’être remplacée par. Une échappée sur la baiepermet d’explorer desoù se trouvent une majorité de personnes d’ascendance africaine. Salvador de Bahia est considérée comme une ville-musée à ciel ouvert et la ville la plus « africaine » du Brésil. Sinon, une balade sur une plage de sable à proximité du fort depeut aussi marquer l’esprit des visiteurs.► Découvrez Rio de Janeiro , la ville des contrastesSalvador de Bahia est une légendaire ville brésilienne idéalement située à l’entrée de la mythique. Cette destination reste donc l’adresse par excellence pour mieux connaître la. Lors de cette aventure, les touristes auront la sensation d’effectuer un voyage dans le temps, durant l’époque de l’esclavage. L’un des endroits immanquables pour revivre l’histoire du pays s’appelle Pelourinho. C’est dans ce village que les esclaves rebelles étaient autrefois punis. En poursuivant la visite, on arrive sur l’un des édifices religieux les plus riches au Brésil, l’église. Cela étant dit, son intérieur est recouvert de bois sculpté d’or. Ensuite, une petite virée au cœur de la« Cidade Baixa » est de mise pour admirer la fameuse église N.S. do Bonfim, le Saint Patron de Bahia. Le parcours de son intérieur permet de contempler un magnifique style néo-classique. Elle est également très visitée pour sa salle de miracles. Sonpermet d’atteindre la ville haute et procure une vue imprenable sur la baie de Salvador. Pour en savoir plus, voici quelques endroits à visiter absolument à Salvador.