Les plages les plus proches de Salvador de Bahia

Pour profiter pleinement des plaisirs balnéaires dans la célèbre, ci-après se trouvent quelques adresses qui valent vraiment le détour. Ces plages figurent parmi les plus belles de la région, voire du Brésil et de l’Amérique du Sud, à l’instar deBeach, de, Praiaou encore deLa plage de Porto da Barra est située à l’entrée de la baie de Tous les Saints. Faisant partie des plus belles plages du pays, elle profite d’un environnement calme et apaisant qui est recommandé pour une baignade en famille ou entre amis. Au passage, la visite d’un petit fort colonial appelé Santa Maria constitue un tout autre engouement. Ce monument a été construit en 1614 et présente les frises de l’Empire brésilien. Les locaux et les touristes fréquentent cette plage tout au long de l’année.Un autre lieu mythique mérite également une visite à part entière lors de cette aventure à Salvador de Bahia. Il s’agit du quartier de Itapuã, célèbre pour sa longue plage de sable fin. Les locaux s’y donnent rendez-vous à l’occasion du carnaval de Salvador afin de laver les marches de l’église de Nossa Senhora da Conceição de Itapuã. Lors de cette cérémonie, les Bahianaises sont toutes vêtues de tenues traditionnelles blanches. Pendant leur rituel, elles portent avec des vases en céramique remplies d’eau parfumée et de fleurs. Cette plage constitue également un spot d’exception pour s’adonner aux sports nautiques comme le surf et la voile. Ses eaux cristallines sont parfaites pour faire du snorkeling. La plage la plus proche de l’aéroport est celle de. Cette dernière est dotée d’un sable doré et accueille plusieurs resorts et maisons de vacances. Il s’agit d’une destination par excellence pour les vacances familiales.