Le CEDIV TRAVEL crée son blog voyage

Notre métier d’agents de voyages est essentiellement fait d’expertise, d’expériences et de passion. Or comment communiquer cette passion en se calquant sur la tendance actuelle d’utiliser les média sociaux et capter l’attention de tous ceux à qui l’on souhaite s’adresser; en ayant quelque part le secret espoir de les intéresser, grâce à des idées, des informations, des récits qui les touchent et les inspirent ?

Rédigé par Richard SOUBIELLE le Mercredi 27 Septembre 2023

Un grand intérêt pour le devenir de la profession Voilà plusieurs mois que l’idée avait germée mais la réaliser n’est pas chose facile quand on a pour objectif d’améliorer de façon très significative le trafic sur le site et son référencement par un contenu à la fois exclusif et de qualité.



A la baguette, Jean-Baptiste Gros le webmaster du groupement qui a briefé les équipes et assigné à chacun une tâche bien précise pour que le plumage et le ramage soient parfaitement en accord.



Comment ça marche et pourquoi c’est faire ?



Trois objectifs:



1. Optimiser les performances techniques du site en ligne.

2. Favoriser le trafic et obtenir de nouveaux clients.

3. Booster la stratégie marketing et mettre en avant les agences adhérentes en améliorant leur visibilité et leurs performances commerciales



L’idée est simple ! Créer sur le site du



Ce déploiement , pour être vraiment performant, doit se faire sur un seul site afin que l’algorithme de Google identifie la qualité du contenu et valide son exclusivité. Une stratégie qui permettra, en quelques semaines, de prendre des positions sur le web (référencement naturel) et de créer un trafic générateur de Business pour les adhérents disposant d’un site marchand.



Pour capter l’attention du visiteur, un bouton BLOG sur la Home Page l’invite à cliquer et une fois entré dans ce nouvel espace, il découvre les articles de blog ainsi que les différentes thématiques qu’il peut consulter et qui lui offriront des informations lui permettant de mieux connaître le groupement, des destinations et de lire des récits de journalistes, de professionnels sur des sujets en rapport direct avec les voyages et les vacances.

Le blog, un moyen d’influencer positivement les utilisateurs



Créer une communauté de personnes qui pourront se reconnaître dans nos propos. L’objectif est de créer une forme de pensée très proche de celle du lecteur dans la façon d’aborder le voyage, les pays avec un certain esprit de découverte.



Cette recherche de proximité intellectuelle est le premier pas vers une fidélisation au groupement CEDIV TRAVEL dont l’objet, l’existence et l'état d’esprit sont directement liés à la reconnaissance que le public témoigne aux agences adhérentes.



Créer un blog c’est donc susciter une participation collaborative. La somme des expériences, du vécu des voyageurs, des vacanciers, des touristes et des professionnels est d’un grand intérêt pour celle ou celui qui souhaite s’informer et se projeter dans un prochain projet de déplacement. Mais également pour tous ceux qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus “bouger” mais pour qui le voyage reste la plus belle des évasions.

