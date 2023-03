Le CEDIV TRAVEL donne rendez-vous à ses adhérents et clients au DITEX et à la Fête des Voyages à Marseille !

Une trentaine d’exposants feront découvrir les dernières destinations et tendances à la mode, en France comme à l'étranger. En contact direct avec les visiteurs, se sera l’occasion de les écouter, de comprendre leurs besoins et d’identifier leurs projets de voyages et de vacances. Deux journées qui permettront aux adhérents présents de renseigner ces visiteurs; de réserver et de vendre des vols et des forfaits grâce à leurs outils connectés: CEDIV’AIR, CEDIV Packages et le site Votre agence de Voyage en ligne.



Un salon soutenu par une importante campagne de communication durant le mois de mars déployée sur la métropole: bus, affichage, street marketing, RP, radios, TV…



Une occasion supplémentaire pour le CEDIV Travel d’améliorer sa visibilité et sa notoriété.