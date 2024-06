Le CEDIV TRAVEL opte pour l’éco-responsabilité, à sa manière.



Rédigé par Richard SOUBIELLE le Mardi 25 Juin 2024

Le CEDIV TRAVEL opte pour l’éco-responsabilité, à sa manière. Lors de sa dernière convention en Guadeloupe, le CEDIV TRAVEL a annoncé dans le cadre de son intégration de la RSE à son mode de fonctionnement d'aborder le volet "Planète” notamment en ouvrant la voie de l'éco responsabilité.

En optant pour un tourisme durable et responsable le CEDIV TRAVEL s’associe spontanément à un mouvement de fond qui touche l’industrie et veut participer à la mise en place d’un nouveau modèle innovant qui tient compte des droits de la planète et de ceux des voyageurs.

Une démarche intelligente qui donne du contenu à la relation client.

Comme le disait Jean-Pierre Nadir à l'occasion du précédent Convenc'Tour en Sicile en 2023 « Pour qu’il y ait un tourisme responsable, il faut qu’il y ait des touristes responsabilisés. Et pour qu’il y ait des touristes responsabilisés, il faut des agents de voyages qui puissent leur expliquer ».



4 points qui vont très rapidement être mis en œuvre.



1- Formation Partant du constat que 70% des français veulent partir en vacances et voyager, il faut avoir un discours cohérent, responsable et avisé. Le professionnel doit avant tout se déculpabiliser de la pression psychologique exercée par les médias.

Apporter les bonnes informations aux clients et utiliser des termes précis et un argumentaire solide, bâti sur des éléments objectifs, vérifiables et validés par les autorités compétentes.



Quand on est au comptoir d’une agence de voyages et qu’on affronte un candidat au voyage qui a été plus ou moins influencé, il faut savoir lui apporter les bonnes informations. Il est temps d'ajouter une nouvelle corde à son arc et de créer le Verbatim Éco Responsable correspondant à cet objectif.

Disposant d'une réponse en interne le CEDIV TRAVEL va demander au CEDIV Formations de préparer des séances dans ce sens exclusivement réservées aux adhérents. Premières dates, dès la rentrée 2024.



2- Intégration du Tour Opérateur Double Sens dans le cercle des partenaires du CEDIV TRAVEL En tant que distributeurs, les agences adhérentes ont besoin de produits correspondants à la démarche engagée.

Le choix s'est porté sur Double Sens dirigé par Antoine Richard qui est également président d'ATR (Agir pour un Tourisme Responsable) disposant d'une solide expérience dans ce domaine depuis plus de 15 ans en pratiquant des immersions authentiques dans de nombreux pays ayant un fort impact local par les retombées économiques partagées.



L'offre intègre une action concrète pour la planète en prenant en compte 100% des émissions carbone des vols utilisés dans les forfaits. Point important, ces voyages vont être distribués sur la plateforme Orchestra, une facilité essentielle pour travailler efficacement et contribuer commercialement rapidement à ces nouveaux accords.

L'offre labellisée devrait être en ligne d'ici la mi-juillet.



3- Mise en place d'un calculateur carbone et d'une information claire et orientée sur la contribution bas carbone Dès début juillet le calculateur carbone de la Fondation Good Planet, créé par Yann Arthus Bertrand, sera proposé aux adhérents pour pouvoir évaluer en quelques clics les émissions de gaz à effet de serre liées aux voyages de leurs clients.

L'information sera transmise aux clients ainsi qu'une suggestion de contribution.



Le CEDIV TRAVEL a souhaité s'intéresser en priorité à des programmes de plantations de haies champêtres pour sauvegarder la biodiversité et améliorer l'écologie de nos territoires métropolitains et ultramarins.

Le tout fonctionnant en synergie avec le nouvel accord du CEDIV TRAVEL avec Keewe la start-up green fintech qui engage les entreprises dans la transition écologique grâce à leurs paiements internationaux.



4- Mise en place d'un repérage visuel indiquant l'aspect éco responsable et durable des produits sur les sites et plateformes de distribution Si les agences sont amenées à faire des efforts pour convaincre les voyageurs sur la pertinence de leur attitude responsable et les amener à se déterminer dans cette voie vertueuse, il est nécessaire de disposer rapidement de repères visuels sur les produits vendus.

Les distributeurs-vendeurs accompagnés par une technologie fiable seront certainement plus efficaces si les TO, les hébergeurs, les compagnies aériennes, les croisiéristes acceptent d'identifier leurs produits au moyen d'un signe facilement reconnaissable pour indiquer que leur démarche est transparente sur ces sujets durables et responsables.



