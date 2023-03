Le CEDIV TRAVEL souhaite la bienvenue à Anissa !

2023 est l’année du rebond… après tant de mois passés à attendre la confirmation de la reprise. Enfin ça y est ! elle est là et bien là..



Rédigé par Richard SOUBIELLE le Mardi 28 Mars 2023

2023, l’année des initiatives Les chiffres explosent et les agences sont en flux tendu... Elles subissent de plein fouet la crise du recrutement et ce quelquefois les régions où elles sont implantées. Il faut faire avec et surtout ne pas baisser les bras.



Au sein du CEDIV les initiatives se multiplient. La dernière en date, le CEDIV Solo répond à cette problématique de renforcement d’effectif de manière ponctuelle.



Mais il y a d’autres décisions qui ont été prises en faveur des coopérateurs.



Une réponse à la croissance du nombre d’adhérents Avec la croissance du nombre d’adhérents (230 points de vente à date) il est devenu indispensable de revoir le fonctionnement des relations avec le siège et d’améliorer la dynamique indispensable à notre groupement pour continuer à performer et à se hisser aux premières places des partenaires Tourisme de tous nos fournisseurs.



Les outils existent, ils fonctionnent parfaitement et il est temps de convaincre un plus grand nombre de bien, de mieux les utiliser en même temps que de former celles et ceux qui ne sont pas encore très à l’aise avec leur manipulation.



Autre objectif et non des moindres, se faire connaître et donner envie à quelques nouveaux professionnels de rejoindre le groupement et sa coopérative. Pour ça il faut du temps, de l’énergie, de l’écoute et de la détermination…



Autrement dit, trouver la perle rare..! Premier critère : une attache territorial tout près du siège - Réponse: Béziers



Deux : Une bonne expérience du travail en équipe. Réponse: 18 ans de gestion, d’animation et de direction d’équipes dans le domaine de la logistique et des transports.



Trois : Connaître le commerce et les commerçants. Réponse: Plusieurs années de recrutement et de création de points-relais, de contrat de collaboration dans le cadre d’un partenariat avec un leader national de la distribution de colis.



C’est sous un aspect très jeune que se présente notre animatrice Anissa ZEKRI, mais détrompez-vous, elle est opiniâtre, déterminée et d’un caractère bien trempé ! Sans doute sa longue expérience professionnelle au contact de catégories socioprofessionnelles pas faciles comme on a l’habitude de dire y est pour quelque chose. Chauffeurs, Magasiniers, Manutentionnaires... Une main d’acier dans un joli gant de velours !



La voici au service des Cédiviens, très enthousiaste de rejoindre cette activité nouvelle et tellement séduisante. Son rôle ? Vous visiter, renforcer le contact avec vos agences, vos personnels et vous -même quand le besoin s’en fera sentir.



Être la référence dans votre relation au quotidien avec les services centraux du CEDIV Travel, et puis rapidement être en capacité de former vos collaborateurs aux outils mis à votre disposition et de relayez tous les messages commerciaux que vous devez connaître et faire remonter au siège des information de terrain façon à améliorer davantage le fonctionnement de notre groupement.



Last but not least ! Notre devise « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin » à une résonance toute particulière pour elle, référence à son parcours professionnel !



Par expérience, elle a pu mesurer combien l’intelligence collective (partage de compétences et de savoir-faire) est essentielle dans un groupe pour avancer et se renouveler sans cesse.



Et d’ajouter : - "Cela représente parfaitement mon état d’esprit et ma vision du métier d’animation de réseau». Dont acte. Bienvenue Anissa !



