Le CEDIV Travel élu « Réseau Coup de Coeur » par les Tour Opérateurs



Rédigé par Richard SOUBIELLE le Vendredi 12 Avril 2024

Première remise des prix de la Coupe de France des Agences de Voyages C’est au cours d’une belle soirée à Marseille dans le cadre du dernier DITEX que s’est déroulée la première remise des prix de la Coupe de France des Agences de Voyages.



Le CEDIV Travel a été choisi dans la catégorie « Réseau Coup de Cœur » par les directions commerciales et les commerciaux des Tour Opérateurs.



Une remise de prix, c’est toujours un moment émouvant et c’est tout sourire que Fanny Cuzin, chargée de communication & d’événements est venue sur scène recevoir le trophée.

Cette distinction est un message fort envoyé à chaque membre de notre équipe féminine qui ne compte pas ses efforts pour que chacun se sente reconnu, écouté et encouragé à faire toujours mieux et plus avec notre groupement d’indépendants.



Quand on vote « Coup de Coeur » c’est la fibre relationnelle qui s’exprime et il n’est pas facile, de nos jours, de plaire au plus grand nombre quoi que l’on fasse, que l’on dise ou que l’on pense !



Notre leader sait, en tant que chef d’équipe, que rien ne vaut l’exemplarité encore faut-il avoir,depuis plusieurs années, comme dans une famille avec ses enfants avoir dispensé une éducation qui consiste à reconnaître dans tout un chacun ce qu’il y a de bien, d’intéressant, de valable et de prendre tout le temps des initiatives pour valoriser une relation, une fonction, un savoir-faire, un comportement.



Au CEDIV Travel l’humain est au centre de toutes nos actions et vient compléter le respect que nous intermédiaire de confiance nous devons avoir pour nos fournisseurs-partenaires avec lesquels nous avons librement choisi de travailler.



Pour sacrifier à la tradition du discours du lauréat (avec une pointe d’humour et d’accent Biterrois 😉) et au moment de remercier tous ceux qui nous ont désigné, touchées et fières de cette belle récompense nous vous promettons de rester :



combatives, empathiques, dynamiques, innovantes, vaillantes bien sûr mais toujours humaines, professionnelles et accessibles.



Nous serons toujours plus réactives, créatives et continuerons à nous adapter à toutes les situations et à les gérer avec bonne humeur et bienveillance.

Merci à tous et comme l’écrivait Antoine de St Exupéry: « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux »



Toute l’équipe du CEDIV Travel



