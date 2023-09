Le CEDIV à l'IFTM

RDV sur le G044 pour rencontrer le CEDIV du 03 au 05 Octobre 2023 !

Rédigé par Richard SOUBIELLE le Vendredi 22 Septembre 2023

Un joli bouquet de nouveautés présentées au salon



Présidente en tête, entourée de son équipe de permanents et des administrateurs, c'est un joli bouquet de nouveautés qui seront présentées au salon.



Jugez-en plutôt.



● Le nouveau SOLOCAL (en cours de déploiement) qui désormais équipera toutes les agences adhérentes

● Le BLOG du CEDIV, une démarche à la fois d’optimisation du site

● Le CEDIV SOLO : le point sur de service qui remporte un vif succès après quelques mois de fonctionnement

● L’outil de Pilotage des Ventes Loisirs et ses futurs développements

● Les nouveautés du site internet pour améliorer les ventes.



N’oubliez pas le cocktail déjeunatoire sur l’espace CEDIV le mercredi 4 octobre à 12h.



Pour réserver votre badge rien de plus simple,

