Le CEDIV convié à un Famtrip à l'occasion de la réouverture du Grand Sud Saharien en Algérie

Envoyer à un ami Partager cet article

Le CEDIV TRAVEL a été invité par AIR ALGÉRIE à un voyage d'étude dans le Grand Sud Algérien suite à la décision du gouvernement d’ouvrir à nouveau ces régions au tourisme Saharien, de randonnée et d’aventure.

Rédigé par Richard SOUBIELLE le Mercredi 7 Juin 2023

Redécouvrir le plus beau désert du Monde Le Hoggar et le Tassili n’Ajjer étaient fermés depuis 14 ans.



En octobre 2022, le Quai d’Orsay a assoupli les conseils aux voyageurs de cette immense zone qui est passée du rouge à l'orange rendant le plus beau désert du Monde à nouveau accessible aux amateurs de liberté et de sensations fortes.



Une organisation indispensable Il fallait, avant de programmer à nouveau la destination, s’assurer de plusieurs points de détails indispensables à la bonne réalisation de voyages dans ces contrées. L'état et le confort des unités d’hébergement à Tamanrasset et sa région et Djanet, les capacités d’organisation des opérateurs locaux (matériel, bivouacs, sites visités sur les parcours, aménagement des programmes: randonnées pédestres, chapelières , en 4x4, respect de l’environnement…) et la fluidité des procédures de délivrance des visas touristiques à l’arrivée (nouveau).



Des procédures et contrôles nettement améliorés Cette inspection a permis de relever des points importants du côté de l’amélioration des procédures et contrôles effectués à l'arrivée par les autorités et quelques réglages concernant les prestations de services concernant les attentes de la clientèle française actuelle et future.

Tous les problèmes s'évanouissent devant la puissance et magie des paysages et la rencontre peuple Touareg et comme le souligne Yann Arthus Bertrand: “L’Algérie est le plus beau désert que j’ai eu à visiter et les gens m’ont tendu la main pour m’offrir quelque chose…”



Émerveillement de tous les instants Des sommets de l’Atakor dans le Hoggar avec l’ermitage du Père Charles de Foucault à l’Assekrem au sites rupestres de Timbakouine dans le Tassili n’Ajjer, l'émerveillement est de tous les instants à seulement quelques heures de la France avec une environnement linguistique rassurant et un sentiment de bien-être renforcé par un dispositif sécuritaire discret, quasi invisible mais pourtant omniprésent.



Air Algérie envisage la desserte de Tamanrasset et Djanet par vols directs aux départs de Paris et Marseille dès l’hiver prochain.



Une destination aux émotions exceptionnelles Cette destination ne sera jamais sacrifiée au tourisme de masse et elle porte en elle la promesse pour les visiteurs français d'émotions exceptionnelles et de souvenirs impérissables.



Le Grand Sud Algérien signe son grand retour parmi les destinations touristiques majeures au départ de France.



Lu 153 fois Notez