Le CEDIV découvre l’Inde en Eductour !

Pour l'anecdote nos collègues féminines ont eu un succès retentissant auprès de la population locale et les selfies furent nombreux et l' occasion de jolis sourires. Le Leela Palace, autre pépite de l'hôtellerie de luxe nous a accueilli pour déjeuner et nous régaler des saveurs et senteurs de la cuisine indienne. On ne pouvait rêver d'une meilleure première journée en Inde du Nord.