Le CEDIV découvre l’Inde en Eductour !

Arrêt visite au nouveau Leela Palace près du lac, une réalisation de haute définition qui a étonné tous les professionnels du groupe par l'élégance de sa décoration, le confort de ses superbes chambres et la finesse de sa cuisine. A place to be... Bonne adresse pour tous les conseillers vacances qui nous accompagnent et qui découvrent un pays sécure, moderne resté authentique et très dépaysant tout en étant à la fois très hospitalier et très bien organisé sur le plan du tourisme intérieur. Arrêt prolongé chez les joailliers. Diamants, émeraudes, rubis et saphirs ont fait briller les yeux et chauffer les cartes...