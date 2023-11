Le CEDIV en Sicile pour sa convention annuelle, le Convenc’tour

Le CEDIV TRAVEL et ses adhérents s’envolent pour Palerme, dimanche 19 novembre pour la convention annuelle du réseau.

Rédigé par Richard SOUBIELLE le Vendredi 17 Novembre 2023

La Sicile, destination connue mais pleine de surprises. 180 adhérents, partenaires et journalistes s’envoleront dimanche prochain, 19 novembre, pour Palerme grâce à Transavia partenaire ***** de la manifestation.



Une destination connue certes mais qui renferme encore beaucoup de sites à découvrir et qui en cette arrière-saison réserve de bonnes surprises aux participants.



Il y a indéniablement un savoir-faire, un tour de main et une renommée bien établie parmi les professionnels. Nul doute que cette prochaine édition en étonnera et en séduira encore plus d’un.





Une convention placée sous le signe de la prospective et du changement. Un programme dense dicté par une réelle prise de risque pour placer la rencontre sous le double signe de la prospective et du changement.



C’est le regard rivé à l’horizon 2040 que les congressistes assisteront aux débats et participeront à des ateliers dynamiques. Ils auront pour but de les mettre en condition pour adopter dès leur retour en France les meilleures pratiques afin de répondre au thème de la convention : « Performances alignées : travailler mieux, pour gagner mieux ».



Une manifestation rehaussée par la présence de Julien Devaureix, fondateur de Sismique, conférencier et auteur de « Le monde change et on n’y comprend rien ? » et de Jean-Pierre Nadir, le prolifique entrepreneur très connu dans l’industrie du tourisme.



Adriana Michella, la présidente, accueillera la nouvelle présidente des Entreprises Du Voyage, Valérie Boned qui participera aux travaux tout en étant au contact de ses nombreux adhérents qui ont fait le déplacement (chaque membre du Cediv est membre des EDV).

Elle aura également le plaisir de présenter Isabelle Maimbourg Co-Directrice de l’OPCO Mobilités qui interviendra à différents moments des travaux.



Le groupe Mangia’s, partenaire de la Convenc’tour 2023. Le groupe MANGIA’S, groupe hôtelier renommé, accueillera cette opération avec tout son savoir-faire, son expérience et une connaissance très affirmée de ce que les français apprécient et viennent chercher en Sicile.



Sur la Côte Sud-Ouest de l'île, c’est le resort Torre del Barone 5* à Sciacca Mare qui a été choisi pour héberger la manifestation.



De très agréables moments à partager en perspective que les colonnes de la rubrique « Les actualités du CEDIV Travel» se feront l’écho ces prochains jours.



