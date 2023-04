Le Cediv signe un partenariat avec Travel Assist !

Un service d’accompagnement très efficace qui combine astucieusement la technologie et l’humain, bien loin du côté désincarné des Chats GPT et autres nouveautés basées sur l’Intelligence Artificielle.



Imaginez un assistant personnel qui répond à toutes les questions du quotidien, qui organise la logistique à destination afin de pouvoir vivre ses vacances sans soucis et ce avec une grande simplicité de fonctionnement.



C’est sur son smartphone que le voyageur (qui a téléchargé l’application avant son départ) est en dialogue de manière confidentielle (RGPD) avec ses concierges et reçoit toutes les informations dont il a besoin comme par exemple : un changement de chambre, retrouver une valise ou des papiers perdus, s’assurer que le transfert est bien présent à l’arrivée, des conseils sur le change, les tarifs des carburants, une liste des restaurants à proximité, des idées de visites, des suggestions d’itinéraires, des réservations de services (dons des ventes additionnelles pour les agences qui ont organisé le voyage)…



En même temps l’agent de voyages, lui a accès aux échanges et dispose d’un reporting des conversations. Simple, efficace et transparent.