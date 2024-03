Le Cediv sur le toit de l’Afrique

Au plus bas de la crise du COVID, en plein confinement ils s’étaient promis que s’ils s’en sortaient ils feraient ensemble l’ascension du Kilimandjaro.

Trois années sont passées, leurs affaires ont repris et leurs entreprises sauvées sont toujours là présentes sur le marché.

Quel bonheur !

Rédigé par Richard SOUBIELLE le Mercredi 27 Mars 2024

Ils ont tenu leur promesse !

Un pari un peu fou, un défi osé et extravagant qui s’est adressé à cette bande de collègues, d’amis certes motivés mais sans dispositions particulières pour réaliser une telle prouesse.



Une chance que parmi les adhérents du groupement Isabelle Mislanghe et sa fille Constance Vianney de l’agence

Les coaches prirent très tôt les choses en main et supervisèrent la préparation physique des candidats et les mirent en confiance au cours de plusieurs visioconférences.



Il ne restait plus qu’à monter !

5 jours et demi d’ascension et un jour et demi de descente pour partir de 1800 mètres et aller tutoyer les étoiles à près de 6000 mètres.

Une escouade de porteurs, de guides, d’assistants formèrent une logistique impressionnante de dévouement et d’attentions.



Ils en ont rêvé et ils l’ont fait !



Un exemple fortement inspirant pour toute la communauté Cédivienne. Défiant toutes les probabilités, surmontant les difficultés, ils ont réalisé cet exploit à la fois physique et mental.



Une brillante démonstration de ce que l’esprit humain est capable de réaliser en forgeant le mental d’un groupe puissant, énergique et résilient.

Dans ce monde où dominent souvent l'incertitude et l’isolement, ils ont choisi l'unité, la solidarité et l'action, à l’exemple d’une famille aimante et unie.



Chaque pas vers le sommet fut une affirmation du courage, de la volonté et l’occasion de démontrer des qualités, largement partagées, à l’origine de cette performance hors norme, par ces volontaires audacieux.



Tous très fiers de tout ce qu’ils ont accompli ensemble. Ils ont démontré que la force de leur coopérative réside dans cette capacité à se mobiliser et à s’unir autour d’un objectif ambitieux.

Passé cet inoubliable moment, au paroxysme de la montée d’adrénaline, il a fallu, avec beaucoup de sagesse, sortir sa tête des étoiles et revenir les pieds sur terre pour se souvenir que les défis surmontés ne font que renforcer la détermination collective à continuer d'avancer, à innover et à offrir toujours plus aux membres de ce réseau unique à la personnalité si attachante.



L’histoire se souviendra longtemps de cette fabuleuse équipe.

Que les souvenirs de cette expérience unique continuent à les inspirer, à les motiver et à rappeler à tous les adhérents, qu'ensemble, unis et solidaires ils sont capables de gravir d’autres très hauts sommets et de gagner les paris les plus osés.

Tant de courage et de détermination et leur incroyable réussite suscitent de vives félicitations pour tous les acteurs qui, sans être pour autant des héros, sont des femmes et des hommes déterminés, solidaires et bienveillants désormais baptisés les Cédimandjaros.



