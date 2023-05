Le site B2C des adhérents CEDIV

Envoyer à un ami Partager cet article

De nouvelles adhésions et une dynamique qui booste les performances !

Rédigé par Richard SOUBIELLE le Jeudi 4 Mai 2023

Un site B2C en évolution constante, dans l’intérêt des adhérents du CEDIV TRAVEL Ils sont plusieurs adhérents à avoir décidé de souscrire un abonnement au nouveau site B2C du CEDIV TRAVEL ces dernières semaines et nous en avons interrogé deux pour connaître les raisons qui les avaient poussé à une telle décision.



Q: Vous avez pu apprécier les changements intervenus sur le site

Vous avez pu apprécier les changements intervenus sur le site CEDIV TRAVEL et à la période où tous les spécialistes s’accordent sur l’importance du multi-canal et de la digitalisation de l'économie dans le secteur du Tourisme, quelles ont été les raisons qui, à votre niveau de manager, ont été décisives pour décider de doter votre agence de cette nouvelle vitrine ?

Olivier Raymond (Chef d'entreprise, SAS Zèbre & Co et Sports & Roots - Marseille / Pelissanne) : Adhérent au CEDIV depuis 2018 et avec la reprise post-pandémie nous enregistrons, toutes activités confondues, une forte demande sur l’ensemble de l'hexagone.



Il nous a semblé que pour venir consolider notre emprise commerciale et stimuler de nouvelles cibles de clientèle, il nous fallait mieux utiliser les outils que le groupement met à notre disposition (Cediv’Air, Cediv Package, Site B2C…).



C’est la raison de notre choix. Être mieux et plus présent sur le web et dans le marché, au niveau national grâce à la diffusion que permet internet. La nouvelle version du site correspond à ce que nous recherchons, une offre très large et la possibilité de rentrer facilement en contact avec de nouveaux clients au-delà de nos activités traditionnelles.



Notre entreprise spécialisée dans les séjours jeunes et les vacances sportives ajoute une corde à son arc et vise la cible des clients individuels (couple, familles, groupe d’amis) qui souhaitent faire appel à un professionnel pour organiser leurs vacances.



Virginie Reymond (Cheffe d’agence - Le Carré des As à Marcilloles - Isère) : Le Carré des As fait partie du Groupe Quad Action qui propose plus de 20 destinations en tout terrain, en motoneige, en moto.



Depuis 20 ans, le Groupe s’est engagé pour allier la randonnée motorisée au respect de l’environnement. Nous nous diversifions et avons une nouvelle agence. Il est important de nous faire connaître sur différents canaux de distribution. Avoir un site internet proposant l’accès aux réservations en ligne est un atout majeur.



Nous sommes également dans un département et un secteur géographique où il y a peu de concurrence. Le fait d’avoir un site internet permettant l’accès aux offres peut, peut-être, inciter des personnes des environs de nous faire confiance de par cette proximité, mais en restant sur une réservation en ligne en toute autonomie.



Un site connecté permet quand même de toucher un plus grand nombre de personnes pouvant directement réserver leurs vacances en ligne, tout en étant rassurées d’avoir une agence de voyages physique et des professionnels disponibles à leur service.



Un travail de longue haleine pour favoriser la visibilité des adhérents du CEDIV TRAVEL D’autres agences sont prêtes à rejoindre ce groupe d’adhérents connectés qui ont fait confiance au nouveau site repensé et dynamisé par une série de travaux visant à améliorer le référencement et gagner des positions sur Google (en synergie avec l’application SOLOCAL-Pages Jaunes - le spécialiste de la visibilité digitale).



Lu 104 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Le Cediv signe un partenariat avec Travel Assist ! Le CEDIV SOLO en photos ! Challenge des meilleurs vendeurs du Cediv'Package - FamTrip O.T Israël/CMS/CEDIV