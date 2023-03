Les adhérents du CEDIV ont opéré leur transition digitale

a stratégie digitale omni-canal du CEDIV est orientée vers le bénéfice utilisateurs.

Cette démarche appuie et renforce les accords commerciaux avec les partenaires assurés d’obtenir une meilleure visibilité et plus de dynamique grâce à un affichage très rapide de toutes leurs actions commerciales sur les supports de communication du CEDIV.



Sur la version B2C, un onglet spécial « La France ça vous parle ?» propose une offre très complète de séjours dans l’hexagone qui répond à la tendance actuelle et à l’accroissement des ventes constatée au cours des saisons précédentes.

Une démarche originale, sous une base-line exclusive, qui répond, de façon dynamique et coordonnée au fort ancrage territorial des adhérents en France et dans les territoires ultra-marins, aux initiatives des régions, aux investissements et actions des institutionnels.