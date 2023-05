Les aventures du CEDIV en Inde, jour 5 !

On quitte Jaipur avec un petit pincement au cœur après une belle soirée animée chez la famille Jaidev Singh qui nous a accueilli chez eux. Pour certains, la soirée s'est prolongée dans un bar-discothèque très sympa qui a permis de rencontrer la jeunesse locale, de s'amuser et se divertir. On part à la campagne passer quelques heures dans le petit village agricole de Jhinjha, pour se sensibiliser à la vie quotidienne en milieu rural, à la place et au rôle des femmes, à l'éducation publique, à la gestion de l' eau et à l'utilisation de l'énergie solaire. Récit d'une expérience réussie d'une activité agricole responsable et durable menée avec succès par un homme qui a préféré revenir vivre dans son pays parmi les siens que de profiter d'une vie aisée aux États-Unis. Respect !