Les aventures du CEDIV en Inde, jour 6 !

On ne quitte pas la ville sans visiter le Fort Rouge d'où l'on peut faire ses adieux au Taj Mahal qui, au bord de la Yamuna, tremble dans la brume de chaleur. Retour à Delhi par le Sud-est et Noida et sa forêt de tours d'habitation. Un boom immobilier impressionnant. L'inde décolle et ça se voit. Que de souvenirs pendant ces derniers jours, de rires partagés, de moments studieux de travail, de découvertes passionnantes.