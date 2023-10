Les gazelles du Cediv Travel



Rédigé par Richard SOUBIELLE le Vendredi 27 Octobre 2023

L’animal sauvage symbole de grâce féminine et de vélocité a depuis très longtemps servi d’emblème au célèbre rallye automobile féminin AÏCHA le Rallye des Gazelles dans le Grand Sud Marocain. La comparaison s’arrête là ! Car ces équipages sont de redoutables compétiteurs, souvent aguerris (et je ne parle pas des professionnelles) qui valorisent d’autant plus le statut d'amatrices passionnées. Nous avons au CEDIV TRAVEL, la chance d’avoir un équipage qui va, dans quelques mois, participer à cette épreuve pour la deuxième fois. Nous sommes allés à leur rencontre !



Un vrai binôme dans l’agence à Arles comme dans l’habitacle de leur 4x4 À Provence & Évasion, agence CEDIV TRAVEL d’Arles, Aurélie et Elisabeth sont toutes émoustillées, elles viennent de recevoir leur bulletin d’engagement qui leur confirme leur participation en avril 2024 sous le numéro 229. Dans 6 mois, elles retourneront sur ces pistes chaudes et poussiéreuses entre Merzouga et Erfoud dans la caillasse, le sable, les lits d’oued à sec cassants et les dunes piégeuses dans lesquelles le pilotage et la navigation sont de vraies prouesses. Et depuis ça tourne encore plus vite dans leurs têtes. Le compte à rebours est lancé !



En fait ce rallye c’est deux épreuves en une. Avant le départ celle de trouver les sponsor qui vont permettre d’assurer le budget global de l'épreuve quelques 40 000€ qui ne se trouvent pas sous les sabots du fragile animal mais bien dans une quête intense auprès de divers sponsors et donateurs mais également en organisant des manifestations dont les résultats financiers iront directement alimenter la caisse des candidates. Selon leurs dires cette phase est un rallye avant le rallye !





Le sponsoring, un rallye avant le rallye En 2021, elles ont fini au milieu du classement et cette année avec une stratégie différente au niveau de l’alternance pilote/navigatrice, elles espèrent faire mieux.



Leurs expériences, leurs sens du désert, l’accoutumance au rythme intense du rallye et aux instruments de navigation pour mieux déchiffrer et comprendre cartes et autres roadbooks devraient les distinguer au milieu des 200 équipages alignés sur la ligne de départ pour terminer, à l’arrivée sur la plage à Essaouira, dans les 50 premiers.



Fidèles à la devise “ Une Gazelle ne se perd pas , elle s'égare” Aurélie et Elisabeth sauront, sans nul doute, nous faire rêver tout au long de ces 10 jours que dure l'épreuve.



Objectif, finir dans les 50 premières Et l’agence pendant ce temps là me direz-vous ? Eh bien, la réponse est dans la famille. La maman d’Aurélie et son frère Emmanuel sont mobilisés et seront là le temps qu’il faudra, pour assurer le quotidien et certainement plus car ce sera le début des ventes de l'été 2024. Nul doute que si besoin était, les âmes bienveillantes et les amis du CEDIV TRAVEL seront là pour le coup de main, le bon conseil et la bienveillante attention entre collègues et adhérents.





Fiers de leur initiative et de leur passion qui les emmènent bien loin de leur spécialité: les Vacances aux Seychelles, elles récupéreront dans leur zone de chalandise et plus loin encore grâce à leur site Facebook, Les Gazelles de Provence & Evasions Team 229 une notoriété bien méritée. Les collègues et amis du CEDIV TRAVEL leur souhaitent bonne route et bonne chance.

