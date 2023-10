Les spots TV EXOTISMES personnalisés au logo du CEDIV



Rédigé par Richard SOUBIELLE le Lundi 23 Octobre 2023

Une série de spots TV co-signés sur les chaînes d’info Les résultats enregistrés par les agences du CEDIV auprès de son partenaire EXOTISMES viennent de déboucher sur une collaboration remarquable.



EXOTISMES a proposé au CEDIV TRAVEL d'être présent à ses côtés jusqu’au 20 octobre et de personnaliser la signature d'un spot télévision en insérant le logo du groupement dans la signature de sa vidéo.



Le plan média prévoit des passages fréquents sur LCI et CNEWS deux chaînes d’info à une très forte audience due à l’actualité tragique de ces derniers jours et sur C8 en prime time autour d’une série à grande écoute ou de la séance Cinéma du Dimanche soir.



De belles images de vacances d’hiver exotiques Les adhérents prévenus ont pu ainsi faire jouer des synergies intéressantes avec leurs clients et mettre en avant les destinations vacances exotiques du Tour-Opérateur.



A quelques jours de la convention annuelle, mi-novembre en Sicile, ce sera l’occasion de faire un point sur les retombées de cette communication dynamique.



Selon nos informations, ce type de démarche doit se poursuivre au cours de la saison hiver-printemps.



