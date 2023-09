Où aller en Italie ? Les villes incontournables Planifiez votre séjour

Vous souhaitez découvrir l’Italie et ses merveilles ? Découvrez les plus belles régions d'Italie et partez à la conquête de la beauté cachée des diverses régions du pays.

Rédigé par Manon Morelli le Mardi 12 Septembre 2023

1) Bologne



2) Florence



3) Rome



4) Venise



5) Pise



1) Bologne Bologne est une ville historique située dans la région d'Émilie-Romagne, en Italie du nord. Elle est souvent surnommée "La Dotta" (la Savante), "La Rossa" (la Rouge) et "La Grassa" (la Grasse) pour ses contributions académiques, ses bâtiments rouges caractéristiques et sa riche tradition culinaire.



La ville est notamment connue pour abriter la plus ancienne université du monde occidental. Fondée en 1088, elle a joué un rôle central dans l'histoire de l’éducation du pays. Avec ses arches, sa cour intérieure et son architecture unique, le bâtiment de l’université est un incontournable de la ville.



Bologne est célèbre pour ses portiques, qui sont des arcs soutenant des structures et offrant un abri le long des rues. La ville compte des centaines d’arches qui confèrent aux rues et ruelles un charme authentique. Les bâtiments en brique rouge et aux tuiles orangées apportent une homogénéité et un caractère affirmé à la cité. “La Rossa” porte bien son nom, car la couleur rouge ocre est belle et bien présente partout où l'œil se pose.



Les deux tours les plus célèbres de Bologne sont les tours Asinelli et Garisenda. Elles étaient à l'origine parmi les plus de 100 tours construites par les familles nobles de la ville au Moyen Age.



Bologne est souvent considérée comme le cœur gastronomique de l'Italie. Elle est célèbre pour ses pâtes fraîches, en particulier les "tagliatelle al ragù", souvent appelées à tort "spaghetti bolognese" hors d'Italie.

2) Florence capitale de la région de Toscane en Italie. Elle est souvent considérée comme le berceau de la Renaissance italienne et est réputée pour sa culture, ses monuments renommés, son art et son architecture.



Au XVe siècle, sous la dynastie des Médicis, Florence est devenue l'un des centres culturels et artistiques les plus importants d'Europe. Des artistes, des écrivains et des scientifiques tels que Léonard de Vinci, Michel-Ange, Botticelli et Galilée ont tous vécu et travaillé à Florence à un moment donné.



La cathédrale Santa Maria del Fiore, communément appelée le Duomo, est l'un des plus grands accomplissements architecturaux de la Renaissance. Sa coupole massive, conçue par Brunelleschi, domine le paysage de Florence.



Visitez Florence pour partir à la découverte de son artisanat. La ville est en effet reconnue pour ses bijoux, son cuir ainsi que son papier marbré.



En 1982, le centre historique de Florence a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en reconnaissance de sa richesse culturelle et historique.



Florence est une ville où chaque coin de rue respire l'histoire et l'art. C'est un lieu incontournable pour les amateurs d'art, d'histoire et de culture. Sa beauté a inspiré de nombreux artistes, écrivains et penseurs au fil des siècles, et elle continue d'enchanter ses visiteurs aujourd'hui.

3) Rome la “Ville Eternelle”, la belle Fondée selon la légende par Romulus et Rémus en 753 av. J.-C., elle a été le centre de l'un des plus grands empires de l'histoire. Elle a été le siège de l'Empire romain, qui a dominé la Méditerranée pendant des siècles.



Parmi les plus beaux monuments de la ville, on retrouve évidemment les grands classiques, tels que le Colisée, le Panthéon, la Fontaine de Trevi, le Forum romain, la Basilique Saint-Pierre et l'État de la Cité du Vatican avec notamment la mondialement célèbre Chapelle Sixtine, des monuments pour lesquels les files d’attente peuvent être conséquentes. Rome est une véritable ville musée de la région italienne du Latium. La ville compte plus de 900 églises, dont beaucoup sont des chefs-d'œuvre architecturaux et artistiques.



Rome est une ville où le passé et le présent coexistent harmonieusement. Chaque coin de rue offre un aperçu de son riche passé, et pourtant, la ville est résolument tournée vers l'avenir. C'est une destination incontournable pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, à la culture, à la religion et à la gastronomie.

4) Venise Venise, souvent décrite comme la "Sérénissime", est une ville unique en son genre, située dans le nord-est de l'Italie. Elle est célèbre pour ses canaux, ses gondoles, son histoire riche et son architecture éblouissante. La ville est construite sur 118 petites îles séparées par des canaux et reliées par plus de 400 ponts. Elle est située dans la lagune de Venise, entre les estuaires du Pô et du Piave.



Rendez-vous privilégié des amoureux, la ville est également célèbre pour son carnaval, un événement au cours duquel les participants se vêtissent de leur plus beau costume et des masques emblématiques, de véritables joyaux de finesse et d’élégance.

5) Pise Pise est une ville historique située dans la région de Toscane. Sans aucun doute l'attraction la plus célèbre de la ville, la Tour de Pise est en fait le campanile (clocher) de la cathédrale de Pise. Elle a commencé à pencher pendant sa construction au 12ème siècle en raison d'un sol instable. Malgré les efforts pour la redresser, elle reste inclinée, ce qui en fait une merveille architecturale.



A l’endroit où se trouve la Tour de Pise se trouve également la Piazza dei Miracoli, la Place des Miracles. On y retrouve également le baptistère et le Camposanto, un imposant cimetière. Ces monuments sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.



Pise est également célèbre pour fleuve Arno.



Le fleuve Arno traverse Pise, et se promener le long de ses rives offre de magnifiques vues sur la ville. Il y a plusieurs ponts historiques qui traversent le fleuve, dont le Ponte di Mezzo.



Pise est bien plus qu'une tour inclinée. Sa richesse historique et architecturale, son ambiance universitaire et sa position en Toscane en font une destination incontournable pour ceux qui visitent l'Italie.

