Sienne, la deuxième perle de Toscane

La meilleure période pour visiter Sienne dépend de vos préférences personnelles:: C'est la période la plus animée, car beaucoup de touristes viennent en Toscane pendant l'été. Si vous préférez le beau temps et ne vous dérangez pas des foules, c'est le moment de venir.: Il fait plus frais, et la ville est moins fréquentée, ce qui peut offrir une expérience plus authentique. Cependant, certaines attractions peuvent avoir des horaires réduits.Événements spéciaux : Le Palio di Siena est le plus célèbre événement de la ville, une course de chevaux historique qui se déroule deux fois par an, en juillet et en août. Si vous voulez assister à cette tradition unique, planifiez votre visite en conséquence. Cependant, attendez-vous à une grande affluence.: En général, les week-ends peuvent être plus fréquentés en raison des visiteurs locaux et des touristes de courte durée. Si vous préférez une ambiance plus tranquille, envisagez de visiter en semaine.Certains musées et attractions peuvent être fermés le lundi, il est donc bon de vérifier à l'avance.: Comme dans d'autres parties de l'Italie, certains jours fériés peuvent affecter les horaires d'ouverture des attractions et des commerces. Par exemple, le jour de Noël, le jour de l'An et le Lundi de Pâques sont des jours où de nombreux lieux peuvent être fermés.