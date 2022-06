Voyage Italie : quelles conditions d'entrée ?

Comment va se déroule votre voyage en Italie ? Quelles sont les règles sur place ?



Le port du masque n'est plus obligatoire à l'extérieur comme à l'intérieur à l'exception de certains lieux.



Ainsi le port du masque FFP2 est toujours requis dans les transports en Italie jusqu'au 30 septembre. A noter qu'il n'est plus obligatoire de porter un masque à bord des avions.



Le masque FFP2 est également obligatoire dans les établissements de santé et les établissements d’hébergement pour personnes âgées.



Enfin le masque chirurgical doit être porté dans les hôpitaux et les structures sanitaires.



Certaines catégories de personnes sont exemptés du port du masque dans les lieux où il est obligatoire. Il s'agit des enfants de moins de six ans ; des personnes présentant une pathologie ou un handicap incompatible avec le port d’un masque et des personnes pratiquant des activités sportives.