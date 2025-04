HX, désormais indépendante, veut conquérir la France avec ses croisières scientifiques

"safari polaire"

Le navire devient un lodge flottant, et l’équipe d’expédition un pont entre la nature et les passagers

C’est une expédition, mais avec des services inclus, une cuisine soignée, et tout le nécessaire pour que le passager soit prêt à être réveillé à 1h du matin… pour admirer des baleines

Si nos passagers repartent avec des étoiles dans les yeux et un peu plus de conscience environnementale, alors on a réussi notre mission.

HX propose des, loin des sentiers battus, avec des débarquements quotidiens en Zodiac. Chaque sortie est pensée comme un, observation des baleines, suivi d’orques en chasse, randonnées sur des promontoires rocheux…", résume Cyril Dupin.La flotte se compose de, dont le Santa Cruz pour les Galápagos (80 passagers), le Fram et le Spitzbergen pour l’Arctique, ainsi que les deux navires phares de la compagnie, le Roald Amundsen et le Fridtjof Nansen. Lancés en 2018, ils ont été parmi les premiers bateaux hybrides à naviguer en zones polaires.La durabilité est. Membre des associations AECO (Arctic) et IAATO (Antarctique), la compagnie s’engage à respecter les normes strictes de biosécurité, de gestion des flux touristiques et de sensibilisation à la préservation des écosystèmes.Sans sacrifier le confort, "" poursuit Cyril Dupin.HX souhaite séduire un public curieux, soucieux de l’environnement et avide de découvertes authentiques. ""conclut-il.