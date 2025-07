Les grandes ambitions de Turkish Airlines [ABO]

En France, Turkish Airlines a commencé ses opérations à Paris en 1968, à Orly.

Depuis, elle s’est installée également dans cinq grandes villes de province : Lyon, Nice, Toulouse, Marseille et, la dernière en date en 2014, Bordeaux.



Elle opère 101 vols par semaine depuis la France, dont 45 au départ de Paris.

Une des volontés clairement affichées par le PDG de Turkish Airlines est d’augmenter significativement le nombre de passagers français, assez faible quand on le compare au nombre de passagers britanniques ou allemands.



« Nous voulons plus coopérer avec la France, lui apporter des revenus en transportant plus de touristes turcs en Franc e. » nous a indiqué Ahmet Bolat.



À la question que nous lui avons posée sur de nouveaux projets en France, le PDG de Turkish Airlines est resté évasif, mais il a cependant confirmé son intérêt pour le marché français : « Nous avons des plans. Comme je vous l'ai dit, six millions d’Allemands sont venus visiter la Turquie, et environ cinq millions de Britanniques, mais seulement un million de Français.



Et les Français sont intéressés par la culture et l’histoire. Nous allons être plus actifs pour les inciter à venir visiter cette Turquie où l’humanité s’est développée en Mésopotamie pour ensuite se déplacer en Europe. »